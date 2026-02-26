Guillermo Francella: “Con las plataformas la gente no está yendo a los cines como antes”

Playa de Lobos, dirigida por Javier Veiga, protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira, llega hoy a los cines con un relato en donde dos personajes se enfrentan por una “reposera”. Hablamos con Francella para saber más detalles de la película y sus planes para este año.

—Arrancás el 2026, película, teatro, con todo. ¿Cómo estás viviendo esto?

—Hace un par de años también me pasó lo mismo, que se me juntaron proyectos como Playa de Lobos, Homo Argentum, El Encargado, y acá también paso un poco así, el estreno comunicando lo de Playa de Lobos, ahora se viene el estreno a finales de marzo de Desde el Jardín, y bueno, a veces tengo momentos más espaciados, y a veces no se puede, y establezco así, pero lo pude dosificar bien.

—En esos momentos espaciados, como Klaus, se lleva su librito, se pone en la reposera, ¿qué cosas llevas a la playa, si vas a la playa?

—Un poco en ese orden, un librito siempre me gusta llevar, un librito, solamente un libro, nada más, mi toalla, mis anteojos, una gorrita, protector solar, me gusta caminar mucho en la playa, mucho, camino kilómetros de día, o en playa o en asfalto, si no voy a la playa, pero me encanta, me encanta lo aerodinámico.

—Playa de Lobos es un duelo actoral con Dani, ¿qué fue lo que te atrajo?

—El guión, sobre todas cosas el guión. Yo tenía muchas ganas de estar trabajando en España, yo he hecho la experiencia con Atraco, la película de Eduard Cortés, que fue una coproducción argentina-española, y tenía ganas de repetir, había leído guiones que no me habían interesado, y haciendo El Encargado, la cuatro, me llegó este guión y me gustó muchísimo, estaba muy bien escrito, un libro muy inteligente, es verdad, era difícil porque era un duelo actoral, era el vehículo entre dos personas, una estructura más bien teatral, películas como la de Michael Caine, no solamente del interpretativo, sino de una buena historia detrás, y la historia me sedujo mucho, quise conocer a Javier Vega, que no lo conocía, me gustó su cabeza, me gustó la intención que tenía de contar esta película, y se empezaron a alinear los planetas, no lo conocía a Dani Rovira tampoco, si lo conocía, cuando empezó a actuar, me gustó el universo a contar, y estoy contento después de haberla visto realizada, lo que pasó en España, ahora llega a los cines acá, ya es de público, estoy con muchas ganas que los argentinos la puedan ver, y que sea una película distinta, una película que te deja pensando, una película que te invita a la reflexión, a ver si es algo simpático, fresco, todo transcurre en una playa, un chico que arma y desarma reposeras, que atienda a los comensales, con turismo, y aparece un turista muy particular, y comienza algo muy entretenido, y se convierte en algo oscuro, un thriller, me gustó.

—El año pasado Homo Argentum fue la película más vista argentina en los cines, y se está esperando que vuelva una más de Francella, se está creando mucha expectativa, ¿cómo vivís eso?

—Sabiendo que es algo más chico, que es algo no tan comercial, es un cine que yo no sé la convocatoria que podrá tener, yo tengo fe que la gente va a ir al cine y le va a gustar, estamos viviendo algo muy particular, hablando con el tema cine, con el advenimiento de las plataformas la gente no está yendo a los cines como antes, con Homo Argentum por lo contrario, se generó una explosión, fue algo muy fuerte, pero reconozco que esto es distinto, pero tengo fe que va a gustar. Hoy tuve varios llamados a la mañana, las críticas en España fueron maravillosas, espero que aquí suceda lo mismo, ayer un amigo me dijo que estaba pensando en la peli, que interesante, plagada de metáforas, es un guión inteligente, yo creo que a la gente le va a gustar.