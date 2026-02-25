Martina Cruz estrena Nuestra cosa perdida

Daniel Cruz soñaba dirigir una película, tiene dos hijas y una mujer con las que mantiene un vínculo de amor/odio. Él no está más, pero su hija Martina Cruz, debuta en la dirección con Nuestra cosa perdida, en donde ella, su madre, su hermana y los amigos de su padre lo recuerdan.

—¿Cómo te sentís que finalmente la película se estrene? Es un momento complicado para el cine…

—Claro y también es como seguir reintentando, una peli muy chiquita que le hicimos en el Conurbano con mis amigos, como que pueda salir el Gaumnt para mí es mucho. Me gusta y me interesa que suceda, así que entregada ahí con todo.

—La mostraste en Bafici ¿Qué devolución tuviste? ¿Había algo de lo que intuías con lo que el espectador iba por ahí a conectar, pasó o no?

—Sí, recontra pasó. Tenía mucho miedo porque el nivel de exhibición de mi familia o que nadie se sintiera interpelado o conectada con algo de lo que sucede más particular en la familia. Y no pasó, como que la gente se recontraconectó, se emocionó lo que pasó el día del estreno, un chico salió de la sala, llamó a su papá, empezó a hablar con su papá y se fue como hablando con su papá. A mí eso me encantó. Que se entienda que la peli es para abrir una conversación, que sea conflictiva o aunque sea tensa, o lo que sea, pero por lo menos tener la conversación.