El elenco de Paradise habla de la nueva temporada

Ya puede verse en Disney+ la nueva temporada de Paradise, protagonizada y creada por Sterling K. Brown, uno de los grandes éxitos de la temporada. Hablamos en exclusiva con él, con Julianne Nicholson y los recién llegados Shailene Woodley y Thomas Doherty para saber más del show.

—El personaje de Shailene está encerrado en Graceland. Me gustaría saber si en la vida real, ocurriera algo así, ¿en qué lugar emblemático como Graceland les gustaría estar?

—Shailene Woodley: Macy's.

—Thomas Doherty: Tiene una zona de restauración. Hay comida. Hay una sección de deportes en la que puedes divertirte.

—SW: Utensilios de cocina.

—SW: Hogwarts.

—Sterling K. Brown: Hogwarts no está mal. De hecho, me gusta Hogwarts. Porque la Sala de los Menesteres tiene todo lo que necesitaría. Nos está costando un poco. Probablemente yo elegiría un lugar como un centro recreativo, algo comunitario que tenga canchas de baloncesto, piscinas y gimnasios. Un lugar donde yo podría usar mi cuerpo y jugar, eso probablemente sería lo que más me gustaría. Hay mesas de ping-pong, mesas de billar y dardos, ese tipo de cosas. Eso me mantendría ocupado durante mucho tiempo, eso es lo que elegiría.

—Julianne Nicholson: Creo que hicieron que Graceland quedara muy bien. Iré a Graceland.