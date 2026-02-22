Argentina con fuerte presencia en los Premios Platino 2026 gracias a Belén y El Eternauta

Con 12 candidaturas, Belén (Dolores Fonzi) es la película argentina que parte con más opciones en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XIII edición de los Premios Platino Xcaret. En el terreno de las series, El Eternauta (Bruno Stagnaro) cuenta con 14 de ellas. Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret. Estas aspiran a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del próximo 9 de mayo de 2026 y tendrá como lugar de celebración el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya. Además de Belén y El Eternauta, Menem, Viudas negras: P*tas y chorras, La mujer de la fila, Mensaje en una botella, 27 Noches, Envidiosa, Quebranto, El mejor infarto de mi vida, El fin del amor, Mazel Tov, Homo Argentum, La muerte de un comediante y Gatillero, están presentes en la preselección que en breve tendrá sus nominados.