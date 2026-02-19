Lucía Garibaldi estrena su nueva película

Hoy en Cacodelphia y el viernes en Arthaus se estrena Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi, protagonizada por Martina Passeggi y Sofía Gala. “Tengo un recuerdo de haber estrenado mi otra película en Argentina, es un recuerdo muy lindo, entusiasta, lúdico, un público que va bastante con el corazón adelante, ese es mi recuerdo, espero no llevarme una sorpresa. Siento como que somos muy parecidos, iguales, pero la distancia quizás como que baja un poco el prejuicio o genera esta cosa más de entrega a la película, creo, el argentino de una película uruguaya”, cuenta Garibaldi a Hoy sobre el lanzamiento en el país. Garibaldi además de en Los tiburones y Un futuro brillante trabajó como directora y montajista de Porno y Helado y Barra Brava, series de Prime Video.