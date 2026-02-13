Beto Casella: “Andaba con ganas de arrancar una etapa nueva”

El prime time de América se renueva con la llegada, el miércoles 18, de Beto Casella y un gran equipo de panelistas con BTV, Buena Televisión, donde televisión, redes sociales, streaming, tik tok se analizarán y debatirán. Con la incorporación de Pachu Peña, al equipo de BTV lo completan: Any Ventura, Ale Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña y Leo Raff. Hablamos con Casella para saber más de esta nueva propuesta de Mandarina Contenidos (DDM, SQP, LAM, Trato Hecho) que suma su quinto programa a la grilla de América TV.

—¿Cómo estás viviendo la previa, la promoción, las fotos, el lanzamiento de este nuevo programa?

—Como un amateur, un debutante, porque acá en estas etapas no vale ni los 20 años de Bendita, ni los anteriores, ni todo lo que podes haber conseguido. Tenés que revalidar de cero todo, lo cual está bien y también te desafía y te mete ganas y te mete energía nueva. Hay algunos que lo padecen estos procesos. Yo lo disfruto porque soy ariano y porque también se nota que andaba con ganas de arrancar una etapa nueva después de tanto tiempo de previsibilidad. Así que así lo estoy viviendo, pensando ideas nuevas todo el tiempo, con un equipo de producción, cosas que no hacía hace mucho tiempo.

—Porque la rutina ya estaba algo establecida y era como una rueda...

—Sí, el programa empezaba a ocho y media y yo llegaba ocho y veinte, para que te des una idea de cómo estaba de armadito todo, de previsible todo, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Bueno, ahora arrancar de nuevo. Así que, como cuando empezamos con Bendita, empezar a pensar un producto para mucho tiempo. Porque acá, en principio, y salvo que ocurra un cataclismo, no se nos cruza la idea de que sea un desastre y que pueda arrancar mal, porque por supuesto no tenemos atada la audiencia. Pero está pensado como para que tengamos bastante tiempo como para encontrar la identidad y la estética. Es un canal que no tiene urgencias y una productora que tampoco las tiene. Ellos tienen, por ejemplo, la experiencia de LAM, que les llevó mucho tiempo instalarse con un numerito más o menos digno para el canal. Porque América y El Nueve tienen menos obligación que Telefé y El Trece, que si no hace seis, siete puntos, todo es dramático. Acá es más módico, pero el canal y la productora insistieron mucho que están pensando en un ciclo a largo plazo y eso también tiene tranquilidad.

—¿Por qué Mandarina?

—Porque en los últimos años, todos los septiembre, más o menos, me empezaban a llamar de Telefe, de Canal 13, de América, de otras productoras importantes también, para llevarse Bendita o por lo menos para convocarme a mí y que yo hiciera el producto que quisiera. Y en todas esas reuniones de los años anteriores, la gente de Mandarina era la que tenía las charlas más piolas, más sensatas, que mostraban más ganas de tenerme. Mariano Chiade, el dueño de Mandarina, la verdad que ganó por insistidor, porque la verdad que hace años que viene.

—¿Cómo fue el armado para poder sumar gente, sumar otras cosas? Porque ahí leyendo también el eslogan o la información del programa, o sea, si bien es Buena Televisión, o sea, no va a ser solo televisión, amplían un poco el espectro.

—Sí, lo de Buena Televisión es un eslogan que yo por ahí lo cambiaría, porque no tenemos la jactancia de saber que va a ser Buena Televisión, el que quiera que a la primera B larga le ponga Beto, le ponga Benévola, Bendita, Berreta, si le parece, digamos, la primera vez es al arbitrio de cada televidente, pero mi idea es que más de la mitad del contenido del programa nuevo no tenga que ver con el ciclo anterior. Yo no puedo mudarme para hacer otra hora y media de informe panel, informe panel, que era el esquema un poco de Bendita, ¿no? Ya que me mudo, aprovecho y todas esas cosas que yo andaba con ganas de hacer las hago ahora con este envión de equipo nuevo.