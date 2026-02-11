entrevista
Ingrid García-Jonsson: “Volver a hacer una serie que se vea en Argentina me hace mucha ilusión”
La talentosa actriz viene de protagonizar grandes éxitos en plataformas y se suma a esta particular propuesta.
Ingrid García-Jonsson es la protagonista de Rafaela y su loco mundo, que se estrena el 15 de febrero en todo el mundo en atresplayer. Creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro El alucinante mundo de Rafaella Mozarella, está dirigida por Ernesto Sevilla junto al propio Aníbal. Hablamos con García-Jonson, que está secundada por Carlos Areces, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo, para saber más de la serie y nos contó de su paso por Argentina.
—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?
—La verdad que nunca he tenido como una respuesta clara al asunto. Ha sido un poco algo de siempre, ha sido un impulso que estaba ahí dentro de mí. Yo recuerdo ver incluso en los típicos dibujos animados o programas para chicos, ver cómo de pronto iban en el Instituto Americano a clases de teatro. Yo siempre pensaba, ojalá, ojalá tener un grupo de teatro en mi colegio. Y luego, obviamente, cuando apareció el grupo de teatro fui la primera en apuntarme y siempre sentí como cierta atracción hacia eso. Y luego es verdad que el cine me gusta muchísimo, he consumido un montón. Y luego con el tiempo también descubrí que la interpretación era como un lugar donde continuamente pude, un oficio con el que continuamente puedo estar aprendiendo cosas. Y eso me interesa mucho, porque yo nunca he sido capaz de decidirme por una sola. Siempre mi imaginación anda buscando, como paso por una floristería, o ¿cómo serías el florista? O veo una amiga que está estudiando ahora para teleoperadora de bomberos y digo, uy, ¿cómo será eso? Y como que justamente la interpretación satisface un poco esa necesidad de poder aprender de todo. Lo primero que hice, así como profesión, hice cosas muy pequeñitas, profesionales, pero mi primer papel así más grande fue para Cris Morena en Aliados. Entonces estuve ahí como hace muchos años ya, pero estuve tres, cuatro meses y fue una experiencia fantástica. O sea que volver a hacer una serie que se vea en Argentina me hace mucha ilusión.
—¿Cómo fue unirte a esta fantasía surrealista?
—Es verdad que bebé mucho del universo chanante y de cosas que ya venían haciendo. Ellos se conocen desde hace mucho tiempo. Aníbal, Joaquín, Ernesto, Carlos, todos han trabajado mucho en varios proyectos y creo que hay algo de ese humor que es muy de ellos y muy de Albacete, como a mí me gusta decir. Pero que loco, es verdad que justo en esta serie, en Rafaela, creo que dan un salto más allá y meten como mucha cosa de ciencia ficción, mucha aventura, también de pronto tiene un corte como más femenino, a pesar de que casi todos son hombres. Pero hay algo ahí como más queer, que no estaba en los proyectos anteriores. Para mí lo más difícil era como encajar yo siendo actriz y no humorista y cómica, con ellos, que son para mí los mejores cómicos de España y que llevan mucho tiempo trabajando de esta manera. Entonces, cómo incorporar lo mío a lo suyo y que no hubiera como un salto muy marcado de estilos. Pero es verdad que es un equipo maravilloso, que Ernesto es un director fantástico, ya habíamos trabajado además con anterioridad y que fue luego muy fácil. Que todos los miedos que tenía al principio, el primer día de rodaje ya se disiparon, cuando vi que lo que hay que hacer realmente en este tipo de proyectos es abandonarse a la diversión. Y que si uno se divierte haciendo comedia, lo más probable es que el espectador también lo haga luego.