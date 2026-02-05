Así será la nueva película de Guillermo Francella
El reconocido actor vuelve al cine en una comedia de suspenso filmada en una isla paradisíaca del Atlántico.
El 26 de febrero llega a los cines la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, junto a Dani Rovira, y dirección de Javier Veiga. Se trata de “Playa de Lobos”, una comedia de suspenso en la que nada es lo que parece.
El largometraje, que combina humor y elementos de suspenso, busca captar la atención de los espectadores a través de giros inesperados en la narrativa.
El film cuenta la historia de Manu, quien trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantar el culo de la última “tumbona” que falta por recoger.
Aparentemente parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser.
La playa, símbolo habitual de descanso y entretenimiento, se convierte así en un escenario de incertidumbre y peligro latente.
La película filmada en Fuerteventura, una de las Islas Canarias, un archipiélago español ubicado en el Atlántico oriental, frente a la costa noroeste de África (muy cerca de Marruecos). Administrativamente pertenece a España, pero geográficamente está en África.
La fotografía es de Javier Salmones, el montaje de Jani Madriñelo y la música original pertenece a Alfred Tapscott.
Playa de Lobos será el primer estreno del 2026 de Guillermo Francella, quien tendrá un año cargado de trabajo: en los próximos meses verá la luz la cuarta temporada de El Encargado y el 28 de marzo será el estreno de Desde el jardín, el regreso del actor al teatro bajo la dirección de Marcos Carnevale.