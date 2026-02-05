Así será la nueva película de Guillermo Francella

El 26 de febrero llega a los cines la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, junto a Dani Rovira, y dirección de Javier Veiga. Se trata de “Playa de Lobos”, una comedia de suspenso en la que nada es lo que parece.

El largometraje, que combina humor y elementos de suspenso, busca captar la atención de los espectadores a través de giros inesperados en la narrativa.

El film cuenta la historia de Manu, quien trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantar el culo de la última “tumbona” que falta por recoger.

Aparentemente parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser.

La playa, símbolo habitual de descanso y entretenimiento, se convierte así en un escenario de incertidumbre y peligro latente.

La película filmada en Fuerteventura, una de las Islas Canarias, un archipiélago español ubicado en el Atlántico oriental, frente a la costa noroeste de África (muy cerca de Marruecos). Administrativamente pertenece a España, pero geográficamente está en África.

La fotografía es de Javier Salmones, el montaje de Jani Madriñelo y la música original pertenece a Alfred Tapscott.

Playa de Lobos será el primer estreno del 2026 de Guillermo Francella, quien tendrá un año cargado de trabajo: en los próximos meses verá la luz la cuarta temporada de El Encargado y el 28 de marzo será el estreno de Desde el jardín, el regreso del actor al teatro bajo la dirección de Marcos Carnevale.