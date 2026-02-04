Peter Lanzani fue operado de urgencia

La internación de Peter Lanzani generó preocupación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. El protagonista de El Ángel fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una descompensación provocada por una fuerte infección que le ocasionó fiebre alta.

Lanzani fue sometido a una operación por apendicitis, cuadro que obligó a actuar con rapidez. La cirugía se realizó sin complicaciones en el Sanatorio Colegiales y el procedimiento resultó exitoso.

Antes de llegar al quirófano, los médicos habían evaluado exhaustivamente su estado para descartar otras patologías y confirmar el procedimiento adecuado.

Fue el propio actor, quien llevó tranquilidad a sus fanáticos al compartir una imagen con la que dio detalles acerca de su internación de urgencia y su estado de salud.

“Gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy operado y descansando en mi casa”, escribió Lanzani aclarando que se encuentra bien de salud.

Con su estilo habitual, cerró la publicación con una frase que no pasó desapercibida. “Informando con la verdad #pitynews”, resaltó, en alusión al revuelo mediático que se había generado alrededor de su internación.

Hace un par de días, Lanzani adelantó que interpretará a un represor infiltrado en un nuevo proyecto de Sebastián Mitre, el mismo director de Argentina 1985, donde el actor fue coprotagonista. “Aceptar este papel es aceptar una incomodidad constante. No se trata de caricaturizar el mal, sino de entender los mecanismos reales de manipulación y traición”, explicó Lanzani sobre la complejidad del papel.

A esto se suma que recientemente terminó de trabajar —delante y detrás de cámara— en una película inspirada en la vida de Luca Prodan el legendario líder de Sumo.