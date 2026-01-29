Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa

Camila Homs y José Sosa viven su momento de felicidad más pleno con el nacimiento de Aitana, la primera hija en común de la pareja, que nació en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

Tanto la modelo como el futbolista, conocido como “Principito” Sosa, compartieron la feliz noticia con sus seguidores y seres queridos. La beba se hizo esperar, llegando al mundo pasadas las 40 semanas de gestación.

Este es el tercer hijo para Camila Homs, quien ya es madre de Francesca y Bautista de su relación anterior, y la tercera hija para José Sosa, quien es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina.

Días antes del nacimiento, Cami Homs había compartido con humor la espera del parto en sus redes sociales: “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”, había publicado en su cuenta de Instagram.