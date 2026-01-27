Sofía Pachano reveló el problema que tuvo tras el nacimiento de su hijo Vito
La actriz compartió con alivio que su hijo Vito superó dificultades tras el nacimiento.
Tras convertirse en madre por primera vez, Sofía Pachano compartió con sus seguidores las primeras imágenes de su hijo Vito, fruto de su relación con Santiago Ramundo.
La actriz, hija de Aníbal Pachano, reapareció en las últimas horas para agradecer por los mensajes y reveló que fueron días caóticos para su hijo.
El bebé de solo días tuvo un problema de salud, que afortunadamente ya está mejorando. “Reporte desde Mamilandia. Acá estamos, sobrellevando la primera semana que es vertiginosa, según nuestro neonatólogo. Y es verdad”, contó Sofía Pachano.
Sofía relató con naturalidad el proceso fisiológico de Vito, quien había tenido dificultades para regularizar su organismo.
“Estamos muy felices porque no había hecho caca y hoy hizo caca. Claro, estuvo cinco días sin hacer. Un estrés. Entonces, respira el país. Y acá estamos”, confesó con alivio.