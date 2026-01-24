entrevista
Byron Howard e Yvett Merino cuentan detalles de Zootopia 2
El director y productora de la película animada más exitosa de todos los tiempos revelan el detrás de escena del suceso.
Desde su estreno Zootopia 2 ha logrado convertirse en la producción de animación más taquillera de la historia del cine. Byron Howard, director, Yvett Merino, productora, hablaron en exclusiva con Hoy y revelaron detalles.
—¿Cómo fue para ustedes volver al mundo de Zootopia?
—Byron Howard: Oh, es maravilloso. Yvett y yo hemos trabajado juntos en muchas películas durante muchos años. La última película que hicimos juntos fue Encanto y también participé un poco en Moana con Yvett como productora. Pero nos encanta trabajar juntos. Así que eso es lo primero. Pero además, el mundo es un enorme patio de recreo. Es un mundo divertido, absurdo y loco. Y puede servir de espejo para la sociedad humana, al mismo tiempo que es muy dramático y utiliza el cine negro. Así que realmente no tiene límites. Y es una de las historias más divertidas que podemos contar en Disney Animation porque es un mundo contemporáneo, es como el nuestro. Tienen teléfonos celulares, tienen problemas modernos, mucho humor para adultos que los niños no entienden, así que creo que es muy divertido para nosotros. Es una delicia volver a sumergirse en él. Y ahora que la película se estrenó, ver la respuesta del mundo y ver a la gente ir al cine ha sido realmente maravilloso para nosotros.
—Son la película número uno del mundo. ¿Cómo se sienten?
—Yvett Merino: Es una locura. Es una sensación increíble. Creo que todos trabajamos en estas películas durante mucho tiempo y siempre las considero nuestro pequeño secreto dentro de las paredes de nuestro estudio y luego las lanzamos al mundo. Y realmente esperamos haber trabajado duro en estas películas. Les dedicamos mucho tiempo, hablando, hablando de la historia, asegurándonos de que la animación sea exactamente como queremos y la iluminación. Y tenemos más de 700 artistas trabajando en esta película y cuando tienes a tanta gente trabajando en una sola cosa, se convierte en un proyecto muy especial para nosotros. Como has mencionado, la película número uno que hay en cartelera. Pero lo que realmente significa para nosotros y de lo que hablamos mucho es que la gente vuelve a los cines y ve esta película de la forma en que queríamos que la vieran. Y, ya sabes, siempre he creído que hay algo muy, muy especial en sentarse en una sala oscura con gente que no conoces y compartir la experiencia de reír juntos y sentir emociones juntos, quizá llorar juntos y, ya sabes, salir y, realmente, quizá hablar con gente que no conoces y comentar las partes divertidas de la película o algo que realmente te ha emocionado. Y eso es lo que significa para mí el hecho de que tanta gente vuelva a los cines.
—¿Cuál es el mayor reto hoy en día para que la gente vuelva al cine?
—BH: Creo que es muy cierto, porque es muy cómodo. El streaming es muy cómodo, porque te permite sentarte en el sofá y ver cosas, lo cual es genial. Pero creo que uno se olvida. Yo sin duda lo hice durante la pandemia, cuando estábamos tan aislados unos de otros. Uno se olvida de la alegría de una verdadera experiencia teatral en grupo, ya sea yendo al teatro, a un concierto o al cine, cuando te sientas con otras doscientas, trescientas o cuatrocientas personas y experimentas esas cosas al mismo tiempo y compartes esas emociones. Hay algo maravilloso en eso. Creo que hay algo que los seres humanos necesitamos socialmente. Y creo que nuestro trabajo cuando hacemos estas películas es darles algo que les haga sentir que vale la pena salir de sus casas e ir al cine, llevando a sus familias y amigos a ver la película. Y luego, con suerte, si la película tiene éxito, el público es muy inteligente. Han visto miles de películas. Conocen todos los giros y vueltas. Son muy, muy inteligentes. Así que hay que hacer algo que realmente despierte a la gente y, con suerte, conseguir que se corra la voz. Y eso es lo que los lleva al cine. Alguien en quien confío, a quien conozco, que ama el cine, me dice que vaya a ver una película. Voy a ir a verla. Me voy a subir al coche. Voy a ir a verla. Es maravilloso para nosotros poder sentarnos ahora en las salas de cine con un público al que no conocemos y oír sus exclamaciones o sus risas. En ciertos momentos, una película que hemos visto 100, 150, 200 veces durante su realización es maravillosa. Y creo que es una experiencia increíble. Y espero que nunca la perdamos.