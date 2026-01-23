Gimena Accardi, Seven Kayne y Agustina Navarro hablan de Tilf

Tilf, presentada por Olga, escrita y dirigida por Gimena Accardi y Agustina Navarro, protagonizada por Accardi y Seven Kayne, es la nueva producción de The Eleven Hub / SDO Entertainment, que presenta todas las semanas episodios. La ficción propone una mirada intensa y provocadora sobre los vínculos, el deseo y las relaciones de poder. Hablamos con Accardi, Kayne y Navarro para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cómo están recibiendo todo el feedback a partir del estreno? Ya presentaron varios de los capítulos ¿qué les está pasando con lo que reciben del otro lado?

—Gimena Accardi: Bastante sorpresivo para mí, que siempre arranco con las varas muy bajas respecto a todos mis trabajos, y con bastantes nervios, y siempre pienso lo peor. También como que es una defensa, ¿viste? es una coraza de decir, bueno, espero lo peor y que después me sorprenda. Y me sorprendió para bien, mucho, de todo, de los colegas, de los críticos, de la gente, como muy enganchados con la historia, haciendo sus propias conclusiones, esperando los capítulos, recibiéndolo de la mejor forma, entendiendo cómo está filmado, que está súper cinematográficamente hecho, los tiempos, los colores, la música, como todos esos detalles que estuvieron minuciosamente pensados, la gente los está viendo, y para mí eso es fantástico.

—Seven Kayne: Por mi lado, también estaba un poco expectante a ver qué pasaba con mi personaje, que es bastante fuerte, es la primera vez que actué también, entonces quería ver cómo lo recibía el público, si me hachaban o si me tiraban la buena, y parece que está tirando buena onda. Es verdad que el formato también es algo nuevo para todos, pero la forma en que las chicas llevaron el tema de cómo está filmado, de cómo está producido, de todo el color, de toda la mística, de la poesía que hay detrás de todo el guión, y también lo visual, creo que fue un conjunto que la gente no se esperaba que sea de ese estilo tan cinematográfico, así que no, re linda la respuesta por ahora, la verdad.

—¿Y cómo surgió el proyecto?

—GA: Nosotras la pensamos como una peli normal, horizontal, como estamos acostumbrados, somos muy cinéfilas ambas, y nos encanta el cine y todo eso, y estaba complicado, la verdad, hacer cine. Queríamos hacer algo muy cinematográfico, entonces dijimos, bueno, si se pueden unir estos dos mundos, del cine y el formato vertical, estamos para hacerla, nos dijeron, bueno, juéguensela, sean las pioneras en hacerlo. Y lo hicimos, y Agus escribió 50 capítulos con unos textos hermosos y poéticos, y entre las dos las fuimos craneando.

—Para vos, Agus, ¿fue difícil esto de imaginar capítulos de un minuto, el cliffhanger? ¿Había que reinventar todo?

—Agustina Navarro: La verdad que, por un lado sí, por otro no, porque hace un tiempo que venía con esto de realizar, desde mi lado, un poco de cine para redes, intentando con un proyecto personal, entonces entendí un poco cuál era el código y cuál era esto que decía Gime, el color y la manera de contar, entonces estábamos como metidas en ese mundo de alguna manera, sí tuvimos que entender lo que era el cliffhanger, que eso fue algo nuevo, que es esta manera de poder enganchar un capítulo con el otro, pero sí, obviamente es un formato distinto, y poder adaptar una serie y más algo que nosotras pensábamos como una película, llevarlo a 50 capítulos, entender que cada capítulo se tenía que conectar con el anterior y tener un cliffhanger, fue como, bueno, tenemos que hacer algo distinto, pero la verdad que nos sentimos bastante cómodas y entendimos que tenía que ver un poco con lo que veníamos haciendo también, con el código que veníamos trabajando. Hace tiempo que venimos haciendo contenido para redes, trabajamos para redes hace muchos años y, como te decía, yo tenía un proyecto personal que se llamaba Microcine, en donde hacía piezas cinematográficas para redes cortas, que tenían una introducción, un nudo y un desenlace, entonces también entendí un poco cómo manejar ese código, pero sí, esto del cliffhanger fue algo nuevo, pero nos pudimos adaptar bien.