Licenciada Cecilia Ce: “La primera vez hice un show para 40 personas”

Encendé tu motor, con la Licenciada Cecilia Ce se presenta todos los viernes a las 22 en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (CABA). Tras agotar funciones con su espectáculo Beer & Sex Night, regresa con una nueva propuesta y hablamos con ella en exclusiva.

—¿Cómo están los motores para el estreno?

—Bien, ya estamos, hoy viene gente al ensayo, viene público de mi comunidad al ensayo general. Vienen gratis a ver, estoy muy contenta.

—Está bueno.

—Así que está re bueno. Porque es el tester, ya tenemos función a puertas cerradas pero con público de la comunidad. Así que ya hoy, mañana y el viernes estrenamos ya.

—¿Qué diferencias va a haber con el espectáculo anterior?

—Bastantes, bastantes. Es un contenido completamente nuevo. Tiene algunos cambios en el formato, pequeños cambios en el formato. Tiene más recursos te diría, teatrales por decirlo de alguna manera. Tiene más recursos que el otro.

—¿Y eso lo buscaste o vos viste en las experiencias anteriores que decís, bueno, me falta esto?

—No, yo quería hacer lo mismo porque funciona. El formato es el mismo, soy yo con una pantalla interactiva y humor. Y contenido sexológico. Pero como tenemos un equipo más grande, pude decir, ah, qué quiero esto. Y pude jugar mucho más, me divertí.

—Y te decían que sí.

—Sí. A todo. Gran equipo. Me dijeron que sí a todo y todo salió y todo funcionó. Así que sí, estoy contenta con eso.

—En la taquilla teatral siempre estás en el top ten ¿qué te pasa a vos con eso?

—No me di cuenta.

—Esa Cecilia que en algún momento dijo, bueno, estudié psicología, ahora voy a ir por esto. Y voy a empezar a hablar, crear redes. ¿Digo, qué pasa con esto?

—No me di cuenta en ningún momento. Porque yo no es que dije, ay, quiero hacer una obra de teatro. Surgió, yo lo empecé a hacer en bares. Y surgió, por ahí, esta obra sí fue mucho más pensada. Como, bueno, ahora sí quiero hacer un nuevo show, un nuevo espectáculo, de esta forma. Esto sí tiene una pre-construcción, distinto que el otro proceso que fue sobre la marcha, cien por cien.

—Y ahí en los bares, ¿qué público era? Porque vos ahora tenés una comunidad gigante que te acompaña y que sabe que te va a ver… Pero, ¿qué pasaba ahí en esos bares?

—Pensá que la primera vez que lo hice era en 40 personas, creo, como mucho. Muy público veinteañero. Y nada, estaban ahí comiendo, tomando algo, riéndose. Y yo iba pasando hablando. Y así fue. Claro, después en el teatro es otra cosa. La gente te aplaude, tenés la pausa. Es otro mundo. Me encantó. Obviamente, es hermoso. Una magia que no tiene pocas cosas en la vida. Y además el público responde, es interactivo. Se construye con el público. Hay muchas cosas que yo fui tomando de lo que me dicen. Sí, eso también.