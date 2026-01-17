El abogado de Martita Fort rompió el silencio tras el choque con una jubilada en Belgrano





El abogado de Marta Fort, César Carozza, habló por primera vez sobre el accidente de tránsito protagonizado por la hija de Ricardo Fort, que se volvió viral el sábado por la tarde luego de que una mujer de 89 años resultara atropellada en el barrio porteño de Belgrano.

Carozza se presentó en la comisaría donde se labraron las actas correspondientes y dio a conocer la versión de su defendida. “Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando”, afirmó el letrado.

El hecho ocurrió sobre la calle Migueletes al 1000, cuando la jubilada cruzaba acompañada por un hombre de 31 años. Tras el impacto, personal del SAME asistió a la mujer y la trasladó a un centro de salud para su evaluación. “La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”, explicó el abogado.

En las primeras horas posteriores al episodio, desde el programa LAM se había difundido la versión de que la joven de 21 años habría cruzado un semáforo en rojo a bordo de su camioneta BMW X3. Sin embargo, desde el entorno de la modelo desmintieron esa información y sostuvieron que Marta Fort circulaba correctamente por el carril izquierdo de Migueletes, entre Teodoro García y Federico Lacroze, al momento del accidente.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades en el siniestro.