Mel Robbins: “Cuanto más hablaba de las cosas que me funcionaban más gente empezaba a hacerme preguntas”

Nominada al Globo de Oro en la categoría podcast por The Mel Robbins Podcast, que puede escucharse en Spotify, Mel Robbins, la especialista en desarrollo personal habló con diario Hoy sobre su trabajo y además nos brindó información sobre claves para mejorar personal y laboralmente.

—¿Qué te llevó a querer compartir tus conocimientos?

—Sufrí durante mucho tiempo porque no sabía que los problemas a los que me enfrentaba, ya fuera ansiedad, dificultades para concentrarme en la escuela o sentir constantemente que era mi peor enemigo, no tenía ni idea de que otras personas luchaban con lo mismo. Cuando mis hijos luchaban contra la ansiedad, no sabía cómo lidiar con ello, así que sentí que, al empezar a compartir las cosas que me habían funcionado, ya fuera mi regla de los cinco segundos, contar cinco, cuatro, tres, dos, uno, para levantarme de la cama por las mañanas, cuando sientes el peso del mundo en ti, y empezar el día, o si son las cosas que estropeé cuando mis hijos tenían ansiedad y lo empeoré todo. Siento que, si puedo ayudar a alguien y ahorrarle los dolores de cabeza que yo misma me he causado, si puedo ayudar a alguien a no hacer daño a otras personas porque no sabía a qué se enfrentaba, o a no hacerse daño a sí mismo porque se estaba reprimiendo, esa es la mejor manera de vivir la vida. En mi caso, empecé a compartir cosas con amigos y a hablar de lo que me estaba costando, porque ya no podía seguir guardándomelo. Y cuanto más hablaba de las cosas que me funcionaban, sobre todo las que me ayudaban a levantarme de la cama, más gente empezaba a enviarme correos electrónicos o a hacerme preguntas al respecto, y así es como empezó todo. Empezó de forma orgánica. No me desperté un día y dije: «Voy a ser conferencista motivacional. Voy a empezar un podcast». Intentaba pagar mis facturas. Tenía dos o tres trabajos en ese momento y empecé a decirle a la gente: «Oigan, tengo algo que me ayuda a levantarme de la cama por las mañanas, cuando la vida es realmente difícil». Y cuanto más se lo contaba a la gente, más lo usaban y más hablaban de ello. Eso fue hace 16 años, y aquí estamos hoy.

—¿Imaginabas que inspirarías a tanta gente en todo el mundo?

—No. ¿Sabes lo ególatra que hay que ser para pensar que puedes lanzar algo que tenga tanto impacto? Al lanzar el podcast, solo quería crear algo que se sintiera como un paseo con un amigo, que animara a la gente y que, no sé si conoces Khan Academy, los cursos universitarios gratuitos que están disponibles para todo el mundo en línea. Si pudiéramos crear un podcast que no diera la sensación de que la gente te habla con condescendencia, de que son más inteligentes que tú, sino que estuvieras conversando con dos personas que quieren lo mejor para ti, que intentan facilitarte las cosas sencillas que necesitas saber sobre tu mentalidad o los cambios que debes hacer. Pensé que si pudiéramos hacer eso, daríamos a personas de todo el mundo acceso a la investigación y al ánimo que se merecen y necesitan para vivir con dignidad, para hacer cambios por sí mismas o por sus familias, que realmente crearan una vida mejor. Y esa era la visión. Era ambas cosas, ya sabes, quería aprender más, quería sentirme animada y quería compartirlo con la gente.