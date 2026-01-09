Amanda Seyfried: “Todo el mundo tendrá una oportunidad en algún momento si sigue persiguiendo sus sueños”

Es una de las actrices más exitosas de Hollywood y comienza el año con todo, el estreno de La empleada y la nominación al Globo de Oro en la categoría Mejor Actriz por su rol en El testamento de Ann Lee, de Mona Fastvold, que llega en marzo a los cines de Argentina. Hablamos en exclusiva con ella para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Tenía unos 12, 13 o 14 años, y mi agencia de modelos en Nueva York me enviaba a audiciones y a audiciones de pilotos. Y yo pensaba: «Bueno, por qué no intentarlo». Me preguntaban: «¿Te gustaría?», y yo respondía: «Claro». Y eran muy difíciles. Y me rechazaron muchas veces. Pero luego conseguí un trabajo cuando tenía 15 años, un papel con diálogo. Y cuando terminó, me quedé devastada. Y pensé: «Esto es lo que soy». Y eso fue todo. A los 15 años.

—¿Qué consejo le darías a esa Amanda de 15 años para que persiguiera sus sueños?

—Supongo que solo le diría: No vas a ser la favorita de todo el mundo. Pero si te encanta lo que haces y te hace sentir viva, entonces tenes que seguir haciéndolo. Todo el mundo tendrá una oportunidad en algún momento si sigue persiguiendo sus sueños. Eso es lo que creo.

—¿Cómo elegís tu próximo papel cuando terminas una película? Te vimos en varios papeles y géneros diferentes. ¿Cómo elegís?

—Intento no hacer lo mismo que acabo de hacer. Si es oscuro, si los temas son oscuros, si es pesado, intento elegir algo ligero, que es lo que acabé haciendo después de Ann Lee. Y después de eso, vuelvo a elegir algo pesado. A veces elijo mover todo en el piso de arriba. A veces elijo hacer algo en lo que no soy el protagonista o en lo que solo soy una coprotagonista, solo para tomarme un pequeño descanso, pero también para estar en el set y formar parte de una buena historia. Pero también tiene que ver con el director, a veces surgen proyectos tan radicales e interesantes que tengo que aceptarlos, independientemente de si conozco al director o he visto su trabajo. A veces es imposible rechazarlo todo, pero sobre todo depende del director. Como Mona, Paul Feig, Tim Blake Nelson. Si me proponen algo, probablemente lo voy a tomar muy en serio.

—Terminaste un gran año 2025 con un proyecto muy potente como El testamento… ¿cómo te sentís al respecto?

—Sé lo afortunada que soy por seguir hablando de esta película. Sé que se habla de ella en todo el mundo, y estoy muy enamorada de la película. Me encanta Anne Lee. Sé lo importante y valiosa que es su historia, y doy gracias a Dios por que alguien la haya llevado al cine. Estoy muy orgullosa de ella, y poder hablar de ella es una verdadera suerte. Sé que llevo 20 años haciendo esto. Es una gran suerte, pero a veces también siento que, bueno, no estoy necesariamente de acuerdo con todas las películas que se comentan, pero eso es el arte, ¿no? Y es divertido. Es un reto y siento que tengo un lugar que me encanta, pero también quiero asegurarme de que mis hijos me vean y les guste. Tengo las vacaciones para estar con ellos, pero también siento que me entristecería dejar de hablar de la película. Así que todavía quedan unas semanas, voy a ir a Palm Springs, fui a los Critics Choice y voy a ir a los Globos de Oro, sé que me esperan al menos otras cuatro semanas, así que me siento bien.