Bill Condon: “Siempre había esperado poder estar aquí para presentar la película”

El beso de la mujer araña, con Jennifer López, Tonatiuh Elizarraz y Diego Luna, vuelve a traer al cine un relato inspirado en el clásico de Manuel Puig, en este caso, en su adaptación musical. Hablamos en exclusiva con Condon para saber más detalles de la propuesta.

—¿Era importante para vos venir a Argentina a presentar la película?

—No puedo expresar lo emocionado y ansioso que estaba cuando recibimos la invitación. Era algo que siempre había esperado desde que estábamos haciendo la película. Filmamos la mayor parte de la película en Uruguay, pero con mucho personal y reparto argentino. Pasé mucho tiempo aquí haciendo el casting de la película. Y, obviamente, es una obra muy importante de la literatura mundial, pero también de la literatura argentina. Así que era algo que siempre había esperado, poder estar aquí para presentar la película en el país natal de Manuel Puig. Pero también me ponía nervioso, porque nunca he pretendido que sea una presentación totalmente auténtica, ya que es una película estadounidense. Está rodada en Inglaterra. Es un grupo de actores, todos latinos, pero de diversas culturas latinas. Así que es una lección de humildad presentarla. Fue interesante. Estaba nervioso al venir. Y luego tuvimos esta recepción de unas tres horas antes, y después hablé con la gente. Y me sorprendió lo abierto que eran todos. Me pareció que, en otros países, quizá habría habido más actitud defensiva. No a la defensiva, sino con cierto resentimiento. Pero no fue así en absoluto. Me sentí muy bien acogido. Fue una velada maravillosa, maravillosa.

—Mencionaste a los actores argentinos que interpretan papeles en la película ¿Cómo fue el proceso de casting de Lucía Gandolfo, Federico Salles y todos los actores argentinos?

—Bueno, fue maravilloso... Ya sabes, Fabio Aste interpretó a Puig en una película hace muchos años. Fue increíble conectar realmente con este extraordinario grupo de actores talentosos. Y especialmente con actores de teatro musical, como Federico, o Lucía, o Mariano Condoluci, que interpretó a una drag queen en un club de drag queens en una escena hacia el final de la película que decidimos cortar en el último momento porque nos pareció que ralentizaba todo y quería llegar al clímax emocional, pero estará en los extras en vídeo doméstico. Es una escena maravillosa. Federico es un gran, gran actor. Tiene una gran cara para el cine. Y es alguien a quien consideramos seriamente para el papel de Molina. Así es como lo descubrí. Hizo una audición y luego nos reunimos. Y al final, como la película era en inglés, sentí que tal vez no era un segundo idioma natural para él, así que fui a verlo y le ofrecí tres papeles, porque estaba desesperado por contar con él y, sobre todo, por saber cuál de ellos le interesaba. Simplemente estar cerca de su rostro mientras canta es precioso.