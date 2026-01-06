Álvaro Urtizberea sobre el estreno de NORberto

NORberto, animación de José Corral Llorente, ya puede verse en los cines, una coproducción española/argentina que tiene a Álvaro Urtizberea por la parte local como impulsor. “Como estábamos haciendo animaciones últimamente nos convocaron productores españoles para coproducir y era lindo el proyecto, ya tenían definida la estética bastante. Con una estética contemporánea, así con escasos recursos, bien estereotipados los personajes, sobre todo para que los chicos conecten, lo hizo José, que es el autor, director, y que va a complejizar en el cómo lo va contando, fíjate que siempre hay una vuelta de tuerca en todo y eso le da resultado en su en su territorio”, cuenta el productor sobre el origen del proyecto y cómo se diseñaron los protagonistas.