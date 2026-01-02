entrevista
Carla Peterson y Nancy Dupláa juntas nuevamente
La exitosa dupla, tras el suceso de 100 días para enamorarse, vuelve a la pantalla en una serie que combina intriga, suspenso y humor.
Inspirada en dos novelas de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, ya puede verse en Netflix. Entrevistadas por HOY revelaron detalles de este nuevo encuentro.
—¿Cómo fue volver a trabajar juntas?
—Nancy Dupláa: Bien, la verdad que tenemos mucho cariño la una por la otra, mucha confianza. Cuando fue 100 días para enamorarse nos reencontramos después de mucho tiempo, de no vernos, qué sé yo, y armamos una linda alquimia de vínculo, de charla, de confianza. Porque a veces uno en las tiras está mucho tiempo con el otro, y te van pasando cosas en la vida y tenés a este otro para compartirlos, y bueno, para mí eso fue muy hermoso de 100 días. Y bueno, pasó el tiempo y acá nos vuelve a encontrar, y eso también nos flashea mucho a las dos de que nos vuelvan a convocar, porque creen que el vínculo sobre todo puede ser creíble y guste. Y para nosotras en lo personal es como decir, bueno, si la vida te vuelve a poner adelante, es porque tenemos la gran oportunidad de seguir haciendo cosas lindas. Y bueno, nos encontramos grandes.
—Carla Peterson: Cada vez que nos encontremos vamos a estar más grandes. Mañana vamos a estar más grandes que nos encontramos para charlar acá.
—Pero eso no importa, se vuelven a encontrar.
—CP: Hay que encontrar personajes, nada más.
—ND: Total, total. El tema es la autoaceptación, ya lo hemos hablado. Y bueno, un poco en la serie también salimos modificadas y demás.
—Pero es que si hubiera sido de otra manera, como que no les creemos nada. Hay algo de verdad en El tiempo de las moscas, que tiene que ver con eso también.
—CP: Sí. A pedido del público nos volvemos a juntar, pero a pedido mío también, porque son las cosas que pedís, ay otra vez, no va a pasar. Porque aparte a veces uno no puede por alguna cosa, o no está, se dio todo, se acomodó todo.
—Acá hubo productores que dijeron, esto es, esto hay que hacerlo.
—ND: Sí, a mí me llamaron y yo estaba haciendo teatro y la productora dijo, no, si hace teatro no lo va a poder hacer. Y justo el teatro terminó un mes antes y dije, sí, lo podemos hacer.
—CP: Sí, sí, son regalos, la verdad que para mí fue una gran alegría, por un montón de cosas hacer esta serie. Así que ahora feliz de ver el resultado, porque terminamos hace mucho y después de eso se trabaja un montón más. Y bueno, y ahí estamos felices y ahora nos volvemos a encontrar a hoy, porque también pasa eso, la serie se estrena y no llegamos a ver para contarnos y acá estamos. Siempre nos queda el cafecito pendiente.
—ND: Sí, mi amor, ella es activa.
—CP: Pero después no podemos, no podemos. Che, el cafecito, sí.
—ND: Igual quiero decir que me llamó para una película de invitada.
—CP: Para verte, solo para verte.
—ND: Y me trajo muchas gratificaciones, en el medio de 100 días acá, o sea. Hay algo que cuando lo juntamos sale bien.
—Y que es clave también para El tiempo de las moscas, ¿no? Que sean dos amigas que uno ya sabe... Se hicieron amigas, pero ya está.
—CP: Eso ya está contado, ahora cuenten para adelante. Y para adelante era lo difícil. ¿Cómo lo contaste? Además, tal vez también nos tenían vistos, o por lo menos a mí, en personajes yo acababa y pensaba, a ver, en la otra ella venía a mi casa, acá, voy yo a su casa, no tiene nada, no sabe nada, no entiende nada. Es como que se invirtieron los roles en algunas cosas. Y también funcionó, para mí funciona. Porque, son los dúos, ¿viste? A veces también que generan algo más, como un personaje más. Que inventamos las dos juntas.