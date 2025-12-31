Lo mejor del 2025, teatro y música

Un nuevo balance del entretenimiento, en las últimas horas del año, en esta oportunidad lo mejor del teatro y la música de 2025. Hoy destaca lo mejor de este año que se va y revaloriza la producción local y los talentos argentinos.

TOP 5 TEATRO

ROCKY

Nico Vázquez apostó a sus sueños y nos regaló una experiencia teatral cinematográfica. Vuelve en enero con todo.

LAS HIJAS

Adrián Suar debutó como director teatral con un trío soñado, Julieta Díaz, Soledad Villamil, Pilar Gamboa, en un relato de hermanas con deudas pendientes.

LA REVISTA DEL CERVANTES

El homenaje definitivo al género porteño por excelencia. Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé, Mónica Antonópulos, Alejandra Radano y Carlos Casella, entre otros, brillan en un espectáculo que vibra y destila amor por el escenario.

LA SIRENITA

Lograda versión local del clásico de Disney con una protagonista soñada, Albana Fuentes, bien secundada por Pablo Turturiello, Evelyn Botto y Osvaldo Laport. Una fiesta bajo el mar del Gran Rex.

LA GAVIOTA

Un texto que sigue vigente en una puesta diferente que se apoya en las potentes actuaciones de Muriel Santa Ana y Carolina Kopelioff, para un contrapunto imperdible.

MENCIONES ESPECIALES

UNA SOMBRA VORAZ de Mariano Pensotti, con Patricio Aramburu y Diego Velázquez, MI VIDA ANTERIOR, de Teresa Donato, con Dennis Smith, VARSOVIA 1944, dirigida por Smith, basada en el libro de Ana Wajsczuk, MAGIA BLANCA, musical basado en las canciones de TURF.

TOP 5 MÚSICA NACIONAL E INTERNACIONAL

ROSALIA

La reina del mundo, presentó su nuevo trabajo Lux y revolucionó Buenos Aires con su visita fugaz pero cargada de energía. En agosto la veremos en el Movistar Arena.

DUA LIPA

El estadio de River explotado para ver a una de las artistas más grandes del momento que hizo bailar a todo el mundo. Paseó por la Ciudad de Buenos Aires y visitó lugares emblemáticos.

CATRIEL Y PACO

Tras su Tiny Desk conquistaron el mundo. Aún les falta hacer un estadio grande en Argentina para seguir innovando en su puesta y música. Decidieron parar con sus gira y replantear su carrera en medio del éxito.

BAD BUNNY

El rey del mundo. En febrero lo veremos nuevamente en vivo. Un defensor del castellano que hizo renegar a Donald Trump y obligó a todos a que vayan a su residencia en Puerto Rico a verlo cantar. En febrero lo veremos en vivo en River.

MILO J

Un joven que se reinventó y encontró en el folklore materia prima para explorar y potenciarse. Es el artista más joven en tocar en Vélez y lograr unir, además, varias generaciones en el estadio.

Plus LALI

350 mil personas la vieron en su tour en todo el mundo. Promete show en River en 2026. A los ataques que recibió del Presidente Javier Milei les respondió con música. Fanático, sus shows con Moria, Miranda y Sandra Mihanovich hicieron delirar a todos.