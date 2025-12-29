Un cierre histórico para el Teatro Ópera de La Plata: Cruzando el Charco y El Mató coronaron el 73° aniversario

El Teatro Ópera de La Plata cerró la celebración de su 73° aniversario con un fin de semana que quedará en la memoria cultural de la ciudad. Con funciones colmadas viernes, sábado y domingo, Cruzando el Charco y El Mató a un Policía Motorizado protagonizaron un cierre de alto impacto artístico y emocional, que reafirmó al Ópera como uno de los escenarios fundamentales del circuito nacional.

El broche final llegó, además, con un reconocimiento de Interés Cultural, otorgado por su aporte sostenido a la vida cultural platense y por su rol clave en el desarrollo de la música en vivo, tanto para artistas locales como para figuras consagradas del país.

Cruzando el Charco: volver a casa para cerrar el año

El viernes 26 fue el turno de Cruzando el Charco, que eligió despedir el año en su ciudad y en un teatro emblemático. La banda platense vivió una noche especial, atravesada por el reencuentro con su público y por el recorrido de un año intenso y bisagra en su carrera.

Luego de una gira que los llevó por distintos puntos de Argentina y el exterior, un Obras sold out y la despedida de la etapa Esencia con un show histórico en el Movistar Arena, el Ópera ofreció el marco ideal para un cierre distinto: cercano, emotivo y cargado de identidad. Un regreso a casa que confirmó el crecimiento de la banda sin perder el lazo con su origen.

El Mató a un Policía Motorizado: identidad platense, proyección global

El sábado y domingo, El Mató a un Policía Motorizado volvió a demostrar por qué es una de las bandas más representativas de la ciudad y del rock argentino contemporáneo. Con una puesta sólida y un público que acompañó de principio a fin, el grupo reafirmó su conexión con La Plata y su lugar en una escena que trasciende fronteras.

El Mató convirtió al Ópera en un espacio de comunión generacional, donde convivieron canciones que ya forman parte del cancionero nacional con una estética y un sonido que siguen marcando época. Una noche que volvió a poner a la ciudad en el centro de la conversación musical.

Un teatro, una ciudad y una historia compartida

El cierre del aniversario no solo celebró shows memorables, sino también una historia. El reconocimiento de Interés Cultural al Teatro Ópera sintetiza décadas de trabajo, programación y apuesta por la cultura local y nacional.

En un contexto donde los grandes espectáculos suelen concentrarse en otros puntos del país, La Plata volvió a demostrar que también es escenario de acontecimientos artísticos de primer nivel. Y el Ópera, una vez más, fue el punto de encuentro entre la música, la memoria y el presente de la ciudad.