El periodista David Kavlin sufrió un triple infarto y fue operado de urgencia



El periodista David Kavlin atravesó un grave episodio de salud este domingo por la mañana, cuando sufrió un triple infarto mientras se encontraba en el club que suele frecuentar los fines de semana. Tras una rápida intervención médica, fue operado de urgencia y actualmente se encuentra fuera de peligro.



Según se informó, Kavlin comenzó a sentirse mal en el lugar y debió ser asistido de inmediato. Una ambulancia lo trasladó de urgencia, pero durante el trayecto sufrió un paro cardíaco, lo que agravó aún más su cuadro clínico.



Al llegar a la Clínica La Trinidad de San Isidro, el periodista volvió a atravesar un episodio similar. Ante la gravedad de la situación, el equipo médico decidió intervenirlo de urgencia y logró estabilizarlo mediante la colocación de un stent.



Gracias a la rápida respuesta del personal de salud y a la intervención quirúrgica, David Kavlin evolucionó favorablemente y permanece bajo control médico, fuera de peligro.