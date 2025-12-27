Joel Edgerton y Felicity Jones hablan de Train Dreams

Train Dreams, de Clint Bentley, con Joel Edgerton y Felicity Jones ya puede verse en Netflix contando la vida de un hombre que acompañó con su vida el progreso americano. En exclusiva para Argentina hablamos con Edgerton y Jones para saber más detalles de una de las películas del 2025.

—¿Qué significó para ustedes trabajar en esta película tan llena de poesía, amor y también melancolía?

—Felicity Jones: Mmm, creo que siempre me han gustado las películas y los libros que tratan sobre la melancolía. Creo que es una emoción muy lujosa y, de alguna manera, más fiel a la vida real. Ya sabes, la vida no es, por lo general, un proceso increíblemente divertido, ni tampoco es una comedia o una tragedia. Probablemente se encuentre en algún punto intermedio y hay algo bastante melancólico en lo que eso significa.

—Joel Edgerton: Sí, me encanta que la película se sienta tan real, que podamos ver lo que parece una película del oeste o una película de época, pero encontrar tanta conexión en la vida cotidiana de una familia común y el viaje de un hombre común por el amor, la crianza de una familia, el dolor y la tristeza, que se siente como si el público pudiera estar dentro de esa película. Y más allá de eso, habla de una manera filosófica de nuestra conexión con los demás, nuestra conexión con el planeta en el que vivimos, de una manera que nos pregunta por el valor y el significado de la vida, en su propia forma de lo que apreciamos y lo que es valioso para nosotros.

—¿Y es más difícil para ustedes cuando los personajes como estos no hablan mucho en la película, ponen más su cuerpo, es más difícil de interpretar?

—JE: A veces me parece que podría ser, la respuesta podría ser sí, ya sabes, pero como Robert pasa por estas cosas con las que creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos de alguna manera, la idea de enamorarse y querer proteger a tu familia y las ideas de dolor y pérdida, creo que son cosas con las que es fácil identificarse. Las dificultades en el trabajo, ya sabes, son cosas con las que es fácil identificarse. Así que, en mi opinión, creo que el público puede entender realmente a Robert sin que él tenga que decirnos lo que siente.

—¿Qué hacían cuando, al terminar el rodaje y tienen que dejar atrás al personaje?

—FJ: Me parece que, cuando todo termina, te sientes muy feliz. Puede ser un proceso bastante despiadado, pero cuando terminas y es el último día del rodaje, sientes casi un alivio, en realidad, porque has hecho lo que podías hacer y el resto depende del proceso de edición. Me gustaría poder decir que es un poco más sentimental y que te aferras a los personajes, pero espero que cuando hayas puesto todo lo que querías y lo hayas plasmado en la pantalla, puedas ir feliz a la fiesta de fin de rodaje y celebrarlo.

—JE: También se siente como una buena experiencia catártica. Creo que Felicity, Clint, el director y yo tenemos hijos de edades similares y no hay nada como volver a casa con tu familia para recuperar la perspectiva y pensar: «Bueno, ahí está la película, pero lo importante es la familia y los niños…

—FJ: Te devuelven a la realidad muy rápido.