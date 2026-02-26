Conmoción por fallecimiento y salidas en Gran Hermano Generación Dorada

Dos noticias conmovieron a Gran Hermano Generación Dorada y no fueron las primeras nominaciones de la casa. Daniela De Lucía, una de las participantes que ingresó el lunes, fue comunicada del fallecimiento de su padre en Tandil, quien padecía problemas de salud. Tras informarle la noticia De Lucía decidió abandonar la casa y ya se barajan nombres para reemplazarla, ya que sería complicado su regreso en medio del duelo por la muerte. Por otra parte Divina Gloria, que también había ingresado el lunes, y era una de los 28 elegidos para esta edición, también dejó el reality, pero en este caso por la necesidad de someterse a una serie de estudios médicos como en su momento lo hizo Furia Scaglione.