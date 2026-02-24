Lisseth Chávez: “Me siento súper orgullosa de poder representar a una cultura que está creciendo en este momento”

Universal+ estrenó la octava temporada de The Rookie, en la que el oficial John Nolan (Nathan Fillion) deberá enfrentar nuevos casos, mientras equilibra su vida personal con las exigencias. En la serie Lisseth Chávez encarna, una vez más, a Celina Juárez, y con ella hablamos en exclusiva para saber más detalles de su trabajo y sus orígenes en el mundo de la actuación.

—¿Cómo es para vos volver a interpretar a Celina y qué tiene ella en común con vos?

—Diría que ambas tenemos similitudes en el sentido de que ambos somos muy emocionales. Yo también puedo ser muy espiritual y muy empática. Creo que eso es algo que definitivamente tenemos en común. Pero diría que ella es más, es más intrépida y no tiene miedo de decir lo que piensa. Y eso es algo que intento imitar de ella en la vida real. Todavía no lo he conseguido, pero siento que ella es definitivamente más intrépida y más dura, y no tiene miedo de decir lo que piensa. Y ahí es donde estamos, somos diferentes.

—Cuando empezás una nueva temporada ¿el personaje aparece muy pronto?

—Para ser honesta los primeros días no, me siento como que no me cuesta, pero sí el primer episodio no está y luego sí aparece, pensá que tenemos cinco o seis meses de pausa, al principio no, pero sí que aparece después.

—En The Rookie, sos policía y me gustaría saber si hay algún otro papel que te gustaría interpretar en una serie de televisión o en una película.

—Tengo la fantasía de estar en la naturaleza, como en el bosque, y aprender, sin siquiera hablar un idioma, solo aprender y crear un dialecto completamente nuevo y estar en la naturaleza. Tengo esa fantasía.

—¿Cómo es tu experiencia con el actual boom latino en el cine, la televisión y la música? Los latinos están cobrando cada vez más importancia en toda la industria. ¿Cómo vives esto y como Celina el personaje o vos misma?

—Me siento súper orgullosa de poder representar a una cultura que está creciendo en este momento, y Celina representa una parte de la identidad latina, es alguien que no está cambiando quién es para sentir que tiene que encajar en un molde, sino que utiliza su forma de ser, es muy empática, es emocional, pero también es muy fuerte, y ha descubierto que ese es su superpoder, ha encontrado su lugar sin cambiar quién es. Yo creo que representa eso, esa comunidad, y pues también es orgulloso de ver de tantos jóvenes también que están viendo las series, y que ellos se sienten como Celina y me siento super orgullosa y siempre como agradecida y que puedo pues ser yo quien la trae a la vida.