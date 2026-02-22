Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke vuelven a Scrubs

El 26 de febrero estrena en Disney+ el revival de Scrubs, la icónica serie de los años 2000, con nueve temporadas, protagonizada por Zach Braff, Donald Faison y Sarah Chalke. Con ellos hablamos para saber más detalles del gran regreso.

—¿Alguna vez imaginaron tras terminar la temporada nueve que volverían al programa de televisión?

—Donald Faison: No lo pensé... Cuando terminamos la temporada nueve, creo que todos estábamos muy agotados y listos para ver qué más había ahí fuera para nosotros, así que no creo que ninguno de nosotros tuviera la menor idea de que volveríamos. Sin embargo, hace unos cinco o seis años, empezaron los rumores, y cuando empezaron, creo que todos estábamos muy emocionados y teníamos muchas ganas de ver qué había sido de esos personajes.

—Sarah Chalke: Sí, creo que todos pensamos que tal vez habría una posibilidad de hacer, tal vez una versión cinematográfica o algo así. Pero tener este momento en el que todos pudimos volver y hacerlo juntos, se siente como una gran suerte.

—Zach, fuiste muy proactivo en tu vida profesional con guionistas, directores y otros actores, así que, ¿qué tiene de especial ese aspecto de tu personaje en esta nueva encarnación?

—Zach Braff: Eso fue muy importante. Una de las primeras conversaciones que tuve con Bill sobre este regreso fue decirle que quería mantener el humor y la tontería, especialmente con Turk, porque así es como somos Donald y yo en la vida real, pero también quería que JD, cuando apareciera, demostrara que es un profesor increíble. Quería que eso fuera real. Quiero volver a basar la serie en cómo era en la temporada uno, basarla en la realidad, que la comedia surja de situaciones realistas, obviamente fuera de las fantasías. Pero entonces quería que JD fuera un profesor increíble, eso me parecía interesante porque en el piloto hay una frase del Dr. Cox en la que dice que estos internos necesitan a alguien que haga por ellos lo que yo hice por ti. Ese es el tema para mí de todo el personaje durante toda la temporada.

—¿Fue instantáneo que los personajes volvieran a ustedes?

—Donald Faison: Sí, pasamos nueve años interpretando a los personajes, ocho si no se cuenta la temporada nueve. Y así, al volver encajar en este papel fue muy fácil, como montar en bicicleta... si hace mucho que no montas en bicicleta, yo lo hice hace poco.

—ZB: ¿Cómo te fue?

—DF: Me fue muy bien. El dicho es cierto una vez que aprendes a montar en bicicleta, nunca lo olvidas. Y con esto pasó lo mismo, dimos tantas vueltas a la manzana con la proverbial bicicleta que fue muy fácil volver a subirme y recuperar el ritmo.

-Sarah Chalke: Fue genial. Sentí que, poder hacer un trabajo que te gusta tanto, que cumple todos los requisitos de amar al personaje, amar el guion y amar la serie, así como a la gente con la que trabajas, es algo poco común en una carrera profesional y ahora poder volver y hacerlo de nuevo... La verdad es que me sorprendió mucho cómo, al llegar allí la primera mañana, fue como: «Oh, estamos aquí en esto...». Han reconstruido el plató del hospital exactamente igual que era, así que tienes ese elemento. Y luego creo que el reto interesante fue trasladarlo a 2026 y averiguar, ¿cómo seguimos manteniendo quiénes son estas personas y siendo fieles a los personajes, pero sin perder el contacto con la realidad? Y Zach dirigió el piloto, lo cual fue genial porque pudimos trabajar con él y probar diferentes cosas para encontrar el nivel adecuado de sí, realmente afianzar a los personajes en el presente.