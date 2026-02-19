Murió Eric Dane a los 53 años tras luchar contra la ELA

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido mundialmente por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, murió a los 53 años luego de enfrentar un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que había hecho público en abril de 2025.



Dane alcanzó la fama internacional al interpretar al cirujano Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie.

Años más tarde, volvió a captar la atención del público con su papel de Cal Jacobs en Euphoria, la producción de HBO que retrata los conflictos y excesos de la adolescencia.



Con una trayectoria que se extendió por más de tres décadas, Dane también protagonizó la serie The Last Ship y participó en diversas producciones cinematográficas.



En abril de 2025, el actor reveló que padecía ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. La patología provoca pérdida de control muscular y, con el tiempo, compromete funciones vitales como el habla, la movilidad y la respiración. Actualmente no tiene cura.







