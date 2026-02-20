Lorena Vega: “Es un privilegio actuar con actrices que te encantan, que admirás”

Lorena Vega es una de las mejores actrices del país. Con una carrera teatral inmejorable, el audiovisual cada vez más la convoca. Ahora regresó a En el Barro 2, la superproducción de Netflix, como La Zurda, y con ella hablamos sobre esta vuelta.

—¿Cómo te sentís con este lanzamiento y el estreno de la segunda temporada?

—Entusiasmada, contenta.

—¿Cómo fue volver a encarnar a “La Zurda”?

—En mi caso fue interesante porque tenía muchas cosas en la primera, muchos puntos, mucha referencia y quizás mi personaje estaba muy activo en la primera. Y en esta segunda, bueno, se encuentra con otro tipo de conflictos, pero quizás con un conflicto más central para ella por ahora. Y entonces, bueno, había que volantear para este lado, pero a diferencia del arranque, donde para mí era un personaje nuevo, acá sentía que “La zurda” ya un poco hablaba por sí sola, como que veía lo que me tocaba actuar y ya sentía que era la zurda la que decidía, no la actriz que hace de “La zurda”. Y es muy lindo ese pasaje, que tiene que ver con la cantidad de horas vividas con el personaje y con las situaciones.

—¿Y cómo fue recibir a nuevas compañeras y reencontrarse o tener continuidad?

—O todas las que conocimos también. Viste que hay como distintos sectores y está todo el sector de las pendejas, llamado así, las pendejas, dentro de la serie. Entonces las chicas, fue un hallazgo, un encuentro alucinante con actrices que algunas conocíamos y otras no. También extrañábamos a las que habían estado en la primera y no estaban. Juana Molina, María Becerra, Cecilia Rosetto. Queríamos que siguieran, que estuviesen todo el tiempo tirando ideas, a ver cómo pueden volver dentro de la trama. Pero bueno, en todo sentido, es un privilegio bastante alucinante el que brinda esta serie en particular por tener un elenco femenino tan multiplicador, tan diverso, tan numeroso y cruzando distintas generaciones en todo sentido. Estéticos, artísticos, con mucha historia. Es muy alucinante eso y es un privilegio actuar con actrices que te encantan, que admirás, que viste mucho tiempo en cosas que las imitaste, las invocaste trabajando. Es muy alucinante.

—Hablando de alucinante, ¿cómo manejas la exposición, el fenómeno en el cual se transformó en El Barro y en particular en el día a día?

—Yo creo que a veces de afuera se construyen ideas o cosas de cómo puede llegar a ser, no sé, estar como en este caso, en una serie de exposición masiva, pero después vos seguís tu día a día, estás con tu actividad, seguís trabajando, qué sé yo, tomando el subte. Pero sí es lindo la adhesión y el calor del público, en ese sentido sí. A mí, respecto de En el Barro, me dicen mucho, elogian mucho mi relación con Silvina Sabater, que es la actriz que hace de mi cuñada, que sería la hermana de Pablo Rago. Me hablan mucho de ese tándem y a mí me encanta porque yo siento que mi personaje está muy construido en esa dupla. Y en el trío con Pablo Rago también, aunque estamos en menos escenas juntos, pero todo el tiempo es la referencia. Hay como algo que de modo invisible nosotras con Silvina creamos en ese triángulo, pero sobre todo nosotras dos, que siempre aparte estamos viendo por ahí, yo tengo más texto y le paso a ella o por ella, dice algo y dice esto mejor que lo digas vos. Y estamos en ese juego que es muy rico, muy alucinante.

—Hay algo interesante que tiene la serie que tiene que ver con la sororidad ¿Cómo se vivía en el set eso y cómo fue construir eso?

—Es un trabajo que hacemos con mucho deseo. Es un lugar donde se expresó mucho el deseo de actuar, de poner en valor a la otra persona. Creo que tiene que ver con un tipo de comunidad actoral que tenemos en nuestro país, de mucha formación, de mucha conciencia de que este trabajo es un trabajo importante, es un trabajo de mucha dedicación. Tenemos un nivel muy alto de actrices y actores y tenemos una comunidad artística muy consciente de que es muy importante la ficción para la vida en general, para la existencia. Somos un tipo de existencia que se mira y se narra a sí misma a través de la ficción con mucha profundidad. Entonces estábamos ahí, felices de tener trabajo, pero muy conscientes de esto. Entonces era importante y era comprensible que todas estuviésemos con ganas de hacerlo y eso me parece que era muy compartido. Y tuvimos una conducción muy alucinante también, estaría bueno citar y nombrar nuestros directores Alejandro Ciancio y Estela Cristiani como una dupla que también en cada escena, en cada tipo de escena que se hacía, era alucinante que estuviera una o el otro para conducir eso y armaban mucho también el juego.