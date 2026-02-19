El Teatro Ópera enciende 2026 con una cartelera imponente

El mítico Teatro Ópera La Plata ubicado en calle 58 10 y 11, encendió oficialmente su temporada 2026 con una de las citas más convocantes del verano: la FMS, que el pasado 13 de febrero reunió a cientos de fanáticos y marcó el pulso de un año que promete ser inolvidable. Lejos de bajar la intensidad, la sala redobla la apuesta y presenta una programación de marzo y abril que consolida al Ópera como uno de los escenarios culturales más importantes de la ciudad y la región.

Marzo llega con una seguidilla imponente de shows que atraviesan generaciones y estilos. El 7 de marzo será el turno de La Portuaria, una banda emblemática del rock nacional que vuelve a encontrarse con el público platense. El 13 de marzo sube al escenario Kapanga, con su inconfundible mezcla de fiesta, ska y rock. El 14 de marzo continúa la celebración con Turf, referentes indiscutidos del pop rock argentino.

La intensidad no se detiene: el 20 de marzo llega Bersuit Vergarabat, con toda la potencia y el compromiso que los caracteriza; el 21 de marzo será el turno de Los Espíritus, una de las propuestas más sólidas y personales del rock actual; el 27 de marzo dirá presente Bulldog, ícono del punk rock nacional; y el 28 de marzo la energía continuará con Esquina Libertad tributo a Los Piojos, reafirmando la diversidad artística que define la identidad del Ópera.

Abril y mayo mantienen el mismo nivel de excelencia. El 17 de abril se presentará India Bombay, el 18 de abril será el turno de Rey Garufa, el 2 de mayo llegará la potencia irreverente de Asspera, y el 8 de mayo la sensibilidad y la consagración artística de Zoe Gotusso coronarán una etapa de programación que reafirma el lugar del Ópera en el circuito nacional.

Con una infraestructura técnica de primer nivel, una ubicación estratégica y una historia que lo posiciona como epicentro de los grandes acontecimientos culturales de La Plata, el Teatro Ópera inicia un año que ya se perfila como uno de los más potentes de su trayectoria. Y esto es solo el comienzo: en las próximas semanas se anunciarán nuevas fechas que ampliarán una cartelera ya imponente.

Las entradas para todos los shows se encuentran disponibles a través de livepass.com.ar, con el beneficio exclusivo de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

El 2026 ya está en marcha, y el escenario del Ópera vuelve a ser el corazón donde late la música en vivo de la ciudad.