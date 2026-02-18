Ariadna Asturzzi: “La escritura la hice siempre desde un lugar más íntimo”

Su rostro es cada vez más reconocido, como su profesionalismo y talento, el que llevó a Ariadna Asturzzi a coprotagonizar El jefe del jefe en Paseo La Plaza, junto a Diego Peretti y Federico D’Elía, escribir Las Hijas, protagonizada por Pilar Gamboa, Julieta Díaz y Pilar Gamboa, y ser parte de la telenovela Hija del fuego, que se ve en El Trece y Disney+. Sobre todo esto hablamos con Asturzzi para saber más de sus trabajos.

—Estás compitiendo con vos misma en Paseo La Plaza...

—Tenemos un chiste, cuando empezamos con Las hijas acá, empezamos primero, una semana antes empezó Las hijas y después empezaba El jefe del jefe. Y empezaron a hacer el chiste, bueno la semana que viene empieza la “Ariadnapalooza”. Está buenísimo, yo no lo veo como una competencia, lo veo más como una expansión hermosa. Que me tiene muy feliz porque no siempre se da la posibilidad de poder combinar al mismo tiempo mi faceta de autora con mi faceta de actriz. Así que lo veo así, como una magia hermosa que se dio en conjunción en el mismo momento.

—Y además en la tele...

—Y además en la tele.

—Porque ya se había estrenado Hija del fuego en Disney+, pero ahora está en El Trece…

—Sí, se había estrenado el año pasado y ahora en canal de aire, así que estoy como en todos lados al mismo tiempo.

—¿Cómo recibís el feedback? ¿La gente te escribe en las redes? ¿Cómo es?

—Sí, un montón, de hecho yo lo que decía es que estaba buenísimo que lo estrenaran en canal de aire porque hay un montón de gente que no tiene plataformas. O que tiene una, es muy difícil porque hay muchas y no podés tener todas. Entonces hay mucha gente que lo está mirando en El Trece y se nota mucho la repercusión porque fue un furor en el momento cuando salió en Disney+. Viste que ahora pasa algo también con las plataformas que, claro, como somos muy ansiosos, sale la serie, la vemos en una semana y chau. Entonces en una semana te bombardean con mensajes, con no sé qué.

—¿Y ahora estás recibiendo como dosificado?

—Y es paulatino, está buenísimo porque además mi personaje va creciendo de a poco. Entonces me van tirando comentarios y qué va a pasar. Algo que se había perdido y para mí es muy lindo. Que la gente se entusiasma con el no puedo creer que haya pasado esto, y ahora, y ella qué va a pasar, y se va a casar, y no sé, como, y es muy divertido. Y me parece que es divertido también para el espectador.

—Sí, que no se agote de una.

—Claro, y algo de esperar y de poder aburrirse un rato, ¿no? Como que nos dejamos de aburrir, no nos podemos aburrir. Después yo siempre hablo de esto porque yo soy del interior, que en el interior, que además no se mide el rating, se ve mucho la tele.

—Cuando soñabas un poco vos, una actriz formada, bailarina, todo cubrís, ¿imaginabas un momento así, tan pleno, en el cual justamente podés mostrar tu faceta como dramaturga, pero además también actriz y jugar con dos grosos en el escenario?

—No, yo creo que sí fantaseé un montón de cosas, pero esto así, la verdad es que no, porque yo escribo hace un muchos años, y edite un libro chiquito, y estrené obras en teatro independiente, y yo sentía que bueno, ya, con eso estaba bien, que estaba bueno, y que podía mostrar mis cosas ahí, estaba bien. No me imaginé nunca, de verdad, honestamente, nunca había pensado en poner una obra mía en teatro comercial con esta magnitud, con este elenco, con ese director, con esa producción, como realmente no, y me impactó, y es muy hermoso, y fue re lindo también porque yo estudio actuación desde que tengo cinco años, y danza desde que tengo cinco, me vine a vivir acá a los 16, entonces ese camino como que siento que lo perseguí un poco más, si estaba como, ay, quiero trabajar acá, ay, me gustaría trabajar con tal, ay, me gustaría hacer teatro oficial, comercial, o esto, aquello, la tele, el cine, como que lo tenía más, y la escritura la hice siempre desde un lugar más íntimo.

—Como siempre en un segundo plano…

—Sí, y mucho más íntimo, como era algo que era para mí, que lo podía mostrar, pero chiquito, entonces me sorprendió más lo que sucedió, y es lindo, porque eso no me había pasado, siempre supe que quería ser actriz, pero esto no me lo había proyectado como parte de la carrera, y estuvo buenísimo también que me sorprendiera, y que se diera así, como no esperar nada, y que suceda, fue muy lindo.