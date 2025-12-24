Lo mejor del 2025, cine, series, TV

Llega Fin de Año y es el momento de hacer balances. En un 2025 donde los ataques a la cultura por parte del Gobierno fueron evidentes, el desmantelamiento del Incaa y la imposibilidad de generar una alianza con los espectadores, hicieron tambalear a la industria del entretenimiento local. Así y todo, en Hoy decidimos destacar por rubros lo mejor de este año que se va y en el que contenidos locales pudieron posicionarse en las preferencias de los espectadores. A continuación top fives de lo mejor por rubros y origen.

TOP 5 CINE ARGENTINO

BELEN

Por su fuerza, su necesaria mirada sobre el caso que movilizó a Tucumán y que impulsó aún más, a nivel nacional, la marea verde, y, principalmente, por el compromiso de su directora y protagonista, Dolores Fonzi. Se ve en Prime Video.

LA MUJER DE LA FILA Y LA NOCHE SIN MI

Dos historias protagonizada por Natalia Oreiro, comparten el lugar en el podio porque es imposible elegir una de las dos. En la primera Benjamín Ávila (se ve en Netflix) cuenta la historia real de Andrea Casamento, una mujer que cambió su vida por la de su hijo y las madres y mujeres que iban a la cárcel, y en la segunda (se ve en Flow), María Laura Berch y Laura Chiabrando, acompañan a una mujer en una noche en la que todo puede pasar. Oreiro brilla en ambas y se compromete por igual con su talento y carisma.

EL PRINCIPE DE NANAWA

Clarisa Navas y una historia hermosa en la que nos muestra a Ángel un niño que se transforma en hombre frente a la cámara en una película imprescindible para comprender la vida en la frontera, la identidad y, también, las carencias. En Malba.

27 NOCHES

Inspirada en un caso real, Daniel Hendler se pone al frente de un relato que nos habla de la libertad de los adultos mayores. Marilú Marini, Carla Peterson y Paula Grinzpan se lucen en un relato agridulce que conmueve. En Netflix.

TOP 5 CINE INTERNACIONAL

UNA BATALLA TRAS OTRA

La película del año, un relato que habla de la América de hoy y de los vestigios del pasado en una sociedad que no tolera las diferencias y que quiere tomar partido por todo. En HBO MAX.

FUE SOLO UN ACCIDENTE

El gran Jafar Panahi vuelve a la pantalla en un relato en donde las heridas del pasado se abren y plantean preguntas filosóficas, existenciales y morales. En cines y próximamente en MUBI.

LA CHICA ZURDA

Brillante película taiwanesa en la que tres mujeres de diferentes edades tratan de hacer lo imposible para sobrevivir en una sociedad que abruma y expulsa. Conmovedora. En Netflix.

UNA CASA DE DINAMITA

Un plante casi tan límite como real, un conflicto nuclear latente, y la vida de los hombres y mujeres que tienen que tomar decisiones. Cuando no todo es el deber ser y la humanidad comienza a calar hondo. En Netflix.

HAZ QUE REGRESE

La más terrorífica del año. Una familia atravesada por la pérdida y un secreto que comienza a revelarse en secuencias abrumadoras. En FLOW.

TOP 5 SERIES ARGENTINAS

VIUDAS NEGRAS

Malena Pichot al frente de un relato que destila ADN argentino y en donde nadie es quien realmente dice ser. Humor, ironía y una mirada inteligente sobre la sociedad que se celebra y se aplaude. En 2026 habrá nueva temporada. FLOW y TNT.

ETERNAUTA

Un fenómeno que atravesó fronteras y que, con Ricardo Darín como líder, pudo llevar a la pantalla a la gran novela gráfica argentina. Netflix.

YIYA

Un caso policial que estremeció a un país llevado con inteligencia a la pantalla chica. Julieta Zylberberg y Cristina Banegas en el rol de la famosa envenenadora de Monserrat. Inteligente. FLOW.

MENEM

La serie que necesitábamos sobre el carismático presidente que hizo lo que hizo “a su manera”. Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, Juan Minujín y elenco, revisitan una época oscura que determinó para siempre la historia de Argentina. Prime Video.

LAS MALDICIONES

Adaptación potente del relato de Claudia Piñeiro en el que se desnuda los pormenores de la política y aquello que muchos están dispuestos a hacer por quedarse con una parte del botín. Sbaraglia, Gustavo Basani, Alejandra Flechner a la altura de la propuesta. Netflix.

TOP 5 SERIES EXTRANJERAS

LOS AÑOS NUEVOS

La historia de amor definitiva vino de España. Dos seres que siguen su vida y que en los fin de año, a lo largo de 10 años, tejerán su historia de encuentros, desencuentros y deseos. MUBI.

FURIA

Una de mujeres en estado de furia que tienen historias entrelazadas. Un elenco de lujo que incluyó a nuestra Cecilia Roth. En enero comienzan a filmar la segunda temporada con Carmen Maura. HBO MAX.

ADOLESCENCIA

La que dio mucho que hablar y que trajo a la mesa temas relacionados a los adolescentes y sus problemáticas. Filmada magistralmente en plano secuencia y con actuaciones inolvidables. Netflix.

SUPERSTAR

Un delirio que nos permitió volver a los noventa en España con el tamarismo y Crónicas Marcianas a pleno. Netflix.

THE STUDIO

De las que a los cinéfilos nos encanta, con una historia de cine y cameos increíbles. Apple TV.