Murió James Ransone, actor de The Wire



James Ransone, reconocido por su papel de Ziggy Sobotka en la serie de HBO The Wire, falleció a los 46 años en la ciudad de Los Ángeles.

La Oficina del Médico Forense del Condado confirmó que la muerte fue producto de un suicidio ocurrido el viernes.

Según los registros oficiales, la causa del deceso fue ahorcamiento y

el cuerpo del actor fue hallado en un cobertizo. La documentación forense indica además que los restos ya se encuentran listos para ser entregados a su familia.



Ransone era padre de dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee. Tras conocerse la noticia, su esposa compartió en redes sociales un enlace a una recaudación de fondos destinada a la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades vinculadas a la salud mental.



El actor alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la segunda temporada de The Wire, emitida en 2003, donde interpretó a Ziggy Sobotka, hijo del líder sindical portuario Frank Sobotka, personaje encarnado por Chris Bauer. Ransone apareció en 12 episodios de la serie, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, emitida entre 2002 y 2008 y protagonizada por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce, entre otros.



Además de The Wire, desarrolló una carrera sostenida en televisión con participaciones en otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme, y más adelante integró el elenco de Bosch. Su última aparición en la pantalla chica fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio de este año.



En cine, Ransone trabajó en títulos de diversos géneros como Prom Night (2008), Sinister (2012), Sinister 2 (2015), Tangerine (2015) y Mr. Right (2015). También formó parte del elenco de It: Chapter Two (2019) y The Black Phone (2021). Tenía pendiente el estreno de Black Phone 2, previsto para 2025.



