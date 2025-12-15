La "Estrellita Culona" y el Conicet Oro en el primer Martín Fierro al Streaming

El Conicet y su streaming fueron los grandes protagonistas de una ceremonia correcta y casi sin sorpresas, al ganar el Oro en los primeros Martín Fierro al streaming, organizados por Aptra, Olga y Telefe. Conducidos por Damián Betular y Paula Chaves, la ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, contó con la presencia de todas las figuras del streaming, que, en el último tiempo, se ha posicionado como el primero en las preferencias del público. Si bien todos los ganadores fueron correctos y medidos a la hora de subir a recibir sus premios, los discursos de Pedro Rosemblat y los representantes del streaming del Conicet fueron los más aplaudidos. Rosemblat recibió el premio a Mejor Programa Político por Industria Nacional, ciclo que se emite por Gelatina y al subir al escenario dijo “compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría, ganarle a Carajo que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito”. Por su parte los representantes del Conicet que por su streaming recibieron el premio Martín Fierro a la Mejor Transmisión Especial y el Oro dijeron “nosotros pudimos mostrarles todo lo hermoso que sucede abajo del mar y eso es gracias a nuestra formación. Al sistema científico, a la universidad pública que es gratuita y de calidad, así como al Conicet que gracias a ellos estamos nosotros acá. Aguante la ciencia, aguante el Conicet y aguante la educación pública”. Además, Julia Mengolini protagonizó otro momento aplaudido de la ceremonia, al subir a recibir por Segurola y Habana, de Futurock, el Martín Fierro al mejor programa informativo “no voy a hacer lo que se espera de mí, que bardee a este gobierno careta, proto.fascista. No lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno, me parece que son vasallos de Trump. Entonces, en todo caso, voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos: Fuck you, Donald”, termino. Entre los distintos ganadores se destacaron Ángel De Brito, por su programa en Bondi, Ángel Responde, Mejor Magazine, Sería Increíble, de Olga, Mejor entrevistador, Juan Pablo Varsky, Mejor contenido On demand, La Cruda, de Olga, con Miguel Granados, y Mejor voz periodística, Iván Schargrodsky, de Cenital, la Mejor Comunidad fue para Luzu TV, Luquita Rodríguez, consiguió la estatuilla al Mejor Conductor, y Nati Jota, Mejor Conductora. Una mención especial para el Presidente de Aptra, Luis Ventura, quien abrió la entrega vestido como Dumbledore, y, rápidamente, su imagen se viralizó.