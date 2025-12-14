Murió Héctor Alterio a los 96 años

Héctor Alterio murió en Madrid a los 96 años, según confirmó su familia en un comunicado. Radicado en España desde hace más de dos décadas, el actor permaneció activo hasta sus últimos días, fiel a una trayectoria que transformó la escena argentina y dejó huella en el cine internacional.

Nacido en Chacarita en 1929, Alterio renovó el teatro porteño al cofundar Nuevo Teatro en los años sesenta, en un país atravesado por cambios culturales y tensiones políticas. Su salto al cine lo convirtió en una figura central con títulos como La Patagonia rebelde, La tregua, Camila, El hijo de la novia y La historia oficial, película que obtuvo el primer Oscar para la Argentina. Su participación en La Patagonia rebelde lo obligó a exiliarse en 1975 tras recibir amenazas, aunque ese exilio consolidó su carrera europea y lo llevó a ganar premios como el Goya.

En 2023 regresó a Buenos Aires para ser reconocido como Personalidad Destacada de la Cultura, una despedida luminosa rodeada de colegas y amigos que celebraron su obra y su presencia.