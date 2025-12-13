Boy Olmi: “Trabajar en ficción es algo que nos completa”

Viajes Reales, la nueva ficción de Blender, que se puede ver en su canal de youtube, en colaboración con DiDi, está liderada por Boy Olmi, con quien hablamos sobre su rol y además brindó detalles de Boy, el unipersonal con el que repasa su vida.

—¿Cómo te sentís con volver a trabajar en la ficción?

—Trabajar en ficción es algo que nos completa y que tiene que ver con el mundo de los actores. Sin embargo yo, como sostengo en mi unipersonal que estoy haciendo, ahí reflexiono que trabajar en la ficción o trabajar en la vida también tiene algo de ficticio porque todos tenemos personajes en la vida misma, en nuestra realidad, que tienen algo de ficticio porque son identidades que vamos asumiendo para soportar la vida misma. Por lo cual en el espectáculo que hago, mi personal, justamente no es ficción porque hablo de mi persona y de las personas que somos y de la identidad. Estoy haciendo públicamente en el teatro una reflexión muy particular, muy divertida y muy sorprendente para el público desde el escenario. Y aquí en Blender también me tengo que meter en una ficción, porque es ficción, es el viaje en donde un conductor de un auto de alquiler lleva pasajeros que modifican su vida y somos actores que estamos interpretando ese rol. Sin embargo, y otra vez parafraseando este borde borroso entre la ficción y la realidad, ese personaje también está muy alimentado por cosas mías. Por mi deseo de comunicarme con la gente, por mi deseo de que mi experiencia de muchas décadas se transmita cuando digo alguna cosa que puede ser útil para el otro y también quedarme callado, que es algo que tengo que aprender en la vida bastante porque soy muy charleta. Y entonces ese personaje es una oportunidad de hacer ficción de una forma muy inteligente porque Blender ha creado un proyecto adaptado a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas plataformas, a estas nuevas maneras de comunicar en donde los formatos son más veloces, generando también esa ansiedad que genera las redes sociales de que va todo demasiado rápido. Es una ficción más corta, porque son capítulos de 8 a 12, 13 minutos que se consumen más rápido, pero sin embargo lo que ocurre dentro del auto, como está basado en viajes reales, tiene el tiempo de una conversación real de seres reales. Entonces tampoco es una cosa muy acelerada, son encuentros y procesos en donde cabe el silencio, en donde cabe la mirada, en donde cabe dejarse afectar por una emoción o por una sorpresa o por un chiste. O por un pensamiento, como van teniendo los personajes que viajan en estos viajes reales en los que está basada esta historia de Blender. Es un encuentro muy original.

—Vos lideras este equipo donde hay muchos actores, hay muchos técnicos y uno cuando piensa más allá del formato, digo la ficción es ficción, todo lo que se genera detrás, de que hay muchas veces que eso por ahí ni se piensa...

—Bueno, no hay nada más fascinante que un equipo de filmación en donde hay como algo deportivo, de equipo, es como si fuéramos compañeros todos como en El Señor de los Anillos, cada uno tiene una capacidad y un rol diferente. Como en un equipo de fútbol, cada uno juega de una manera distinta, como en una expedición en la montaña o un barco que cruza el océano. En un equipo de filmación está el utilero, está el que hace el scouting, está el que pone la cámara, la luz, el sonido y todos tienen habilidades y capacidades puestas al servicio de crear un instante mágico para que el espectador llegue a atravesarse por ese relato. Y los actores tenemos el privilegio, tenemos el lugar de ser la frutilla de la torta, sobre toda esa masa, sobre toda esa crema, sobre todo ese dulce, venimos a ser esa frutillita que merece el iceberg y que es lo visible, en lo que se asoma, en la punta de la torta para que todo el mundo entre con ese sabor, con ese color, con ese aroma que es la llave que abre la puerta de las emociones por donde se entra después a todos los contenidos. Yo creo que la emoción es la llave para abrir los corazones y después a partir de ahí puede entrar cualquier contenido, cualquier relato, cualquier información.