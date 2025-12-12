Milly Alcock y Craig Gillespie adelantan Supergirl

Supergirl, con Milly Alcock, dirigida por Craig Gillespie, presentó su tráiler y fue la excusa de conocer detalles de la nueva propuesta. James Gunn coordinó una charla con ellos, exclusiva para la prensa internacional, de la que Hoy participó y en donde se revelaron detalles tras presentar el primer avance de la heroína, donde se la ve muy relajada, salvando al mundo con el fondo musical de Blondie.

—¿Qué te emocionó y qué retos enfrentaste al dar vida de nuevo a una superhéroe tan icónica en la gran pantalla?

—Craig Gillespie: Para mí hay dos aspectos. Uno, cuando me enteré que James y Peter Safran iban a hacerse cargo de DC, me interesó mucho porque me encanta el trabajo de James. Me encanta el tono. Siento una afinidad con la sensibilidad de lo que me gusta hacer y lo que James ha hecho. Siempre lo he admirado mucho y la idea de que ahora se hicieran cargo del estudio me pareció una gran oportunidad. Luego llegó el guion, y el guion de Ana Nogueira era muy bueno. El tono, era la primera vez que leía un guion de superhéroes que podía entender y con el que sabía qué hacer así que me lancé a por ello. Intenté reunirme con ustedes para convencerlos. Y, en tercer lugar, Milly ya había sido elegida para el papel. Investigué sobre Milly y vi los programas de televisión australianos en los que había participado. Ya conocía House of the Dragon y no podía estar más emocionado con ella como protagonista. Esa combinación, ese guion con Milly, con ustedes supervisándolo, porque el guion llega a lugares muy oscuros y difíciles para el personaje. Y sentí que ustedes lo aprovecharían al máximo. Milly, en cuanto al tono, era perfecta para ello. Tiene esa vulnerabilidad, ese humor y esa accesibilidad, pero también la fuerza y esa naturaleza serafín que forma parte de su ADN, que era perfecta. Así que, con toda esa combinación, estaba deseando meterme de lleno.

—¿Cómo es Supergirl y cómo fue para vos meterte en el papel?

—Milly Alcock: Supergirl, en comparación con Superman, ha tenido una educación completamente diferente. Se crió en un planeta que estaba muriendo. Todas las personas que conocía y amaba han muerto. Eso la ha convertido en una persona muy cínica y dura... No confía en mucha gente. Ha levantado un muro. Ha levantado un muro muy grande y es muy escéptica con las personas. Y Clark es todo lo contrario. Es muy confiado. Espera lo mejor de las personas. Ha tenido una vida muy protegida y también finge. Kara nunca finge. Si no se siente bien, lo sabrás. No tiene una fachada, lo cual es realmente refrescante de interpretar. Cuando me puse el traje por primera vez fue en Superman. Nuestra encantadora productora, vino, me miró y se puso a llorar, fue muy bonito. Y fue muy bonito porque en ese momento pensé: “Tengo que darlo todo por esta gente”, no solo por mí, sino por todas las personas que han dedicado años de su vida a intentar que esta película se hiciera realidad, y por lo que significará para otras chicas jóvenes y otras mujeres jóvenes que vayan a verla. Tiene muchos defectos y creo que realmente necesitamos una heroína con defectos.