Joachim Trier: “Hay algo mágico en el mundo del cine”

Valor Sentimental, de Joachim Trier, que está nominada para ocho premios Globos de Oro, tiene como protagonistas a Stellan Skarsgårrd, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleas, para narrar una historia de superación, rencores y resiliencia. Hablamos con Trier para conocer detalles de la propuesta.

—¿Cuándo supiste que querías ser director?

—Tengo un abuelo. El padre de mi madre era director de cine. Solo hizo dos largometrajes y muchos cortometrajes. Pero creo que la admiración que sentía por él fue importante en mi infancia. Empecé a grabar con pequeñas cámaras cuando era niño. Así que siempre he grabado, toda mi vida. Pero cuando tenía como 17 o 18 años, había hecho muchos videos, de skateboarding, de mis amigos y de música. Les dije a mis amigos que creía que quería ser director de cine profesional. Y pensé que sería una gran sorpresa que me dijeran que no, que era difícil. Todos me dijeron “sí, sabemos que te gustan las películas. Lo sabemos”. Fue casi como salir del armario como director. Y ellos me decían “lo sabíamos”. Así que no sé hacer nada más. Me encanta el cine, de verdad. Una de las cosas por las que estoy más agradecido en mi vida es por poder seguir haciendo películas. Recuerdo que de niño fui a ver E.T. tres veces, o vi Volver al futuro o El club de los cinco. O mi madre me llevaba a ver Jacques Tati en la Cinemateca. Todas esas películas, al salir de ellas, sintiendo eso, con las mejillas rojas de emoción. Sentís que hay algo mágico en el mundo del cine. Y siempre pensaba ¿y si me permitieran formar parte de eso?. Y sigo sintiéndolo. Me emociono mucho cuando veo buenas películas. Pienso esto es muy especial. Seguro que vos sentís lo mismo. Ya sabes cómo se siente.

—¿Y qué te pasa cuando ves tus películas en la pantalla grande? ¿Sentís lo mismo?

—Siempre es complicado porque, para cuando terminas tu película, la has visto tantas veces en la corrección de color, la edición, la mezcla de sonido, que para cuando la estrenas, estás agotado. Pero sí siento que, por ejemplo, al ir a Cannes y mostrarla a más de 2000 personas a la vez y estar allí, y de repente la mezcla de sonido, algunos de los clímax de la película, creamos silencio. Bajamos el sonido y escuchamos la respiración de los actores y los movimientos y las voces tiernas. Y de repente todo el mundo en la sala se quedó en silencio. Y sentí algo así como “está funcionando”. Lo entendí. Y entonces tuve un pequeño momento de este tipo, se me permitió crear algo que la gente sintiera. Y se trata de sentir. Se trata de sentir.

—Yorgos Lanthimos tiene a Emma Stone como musa. ¿Vos tenés a Renate como musa?

—No sé muy bien qué significa la palabra musa, pero ella es mi colaboradora. Es alguien en quien confío. Ella confía en mí. Puedo escribir cosas y sé que ella encontrará una forma emocionante de hacerlo y que aportará ideas inteligentes.

—Contame algo sobre tu relación con Stellan, ¿Cómo fue trabajar en esta película con él?

—Soy un gran admirador de Stellan desde que era muy joven, y fue un sueño trabajar con él. Así que lo escribimos para él y se lo ofrecimos en exclusiva, queremos que hagas esto, y él aceptó. Y nos hemos hecho buenos amigos. Una vez más, se trata de confianza. Creo que él entiende que realmente lo veo como actor. Y es divertido. Ha sido increíble. Es un actor muy especial. Tiene un gran registro. Ha trabajado con muchos directores buenos. Así que, sí, tenerlo en el set es muy emocionante.

—En la película uno de los objetos de la casa tenía un valor sentimental para la protagonista. Me gustaría saber si tuvieras que elegir una cosa de tu casa con ese valor sentimental. ¿Qué es y por qué?

—Es un objeto muy, muy meta. Tengo una entrada de Cannes de este año, que es la entrada para el mejor asiento de la sala donde el director se sienta y ve su propia película en el Festival de Cine, y en la entrada ponen Valor sentimental. Y voy a colgarla en mi pared. Aún no he tenido tiempo de hacerlo. Y esa entrada es un objeto meta perfecto.