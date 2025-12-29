Romina Gaetani fue internada tras denunciar un episodio de violencia de género

La actriz Romina Gaetani (48) fue internada luego de denunciar a su pareja, Luis Ramón Cavanagh (59), por un presunto hecho de violencia de género ocurrido en el Tortugas Country Club.

La información fue dada a conocer este lunes por Ángel de Brito en el programa LAM, donde se leyó al aire el parte policial del caso. Gaetani fue atendida inicialmente en la guardia de un hospital y luego derivada a otro sector.



De acuerdo al informe oficial, el episodio se produjo durante la noche, cuando el personal de seguridad del country alertó a la policía por una situación de violencia en una vivienda del lugar. Al llegar, los efectivos encontraron a la actriz muy nerviosa y con signos visibles de haber sido agredida.



Ante ese escenario, se solicitó una ambulancia del SAME, que dispuso el traslado inmediato de Gaetani al hospital de Pilar para su atención médica. En el centro de salud, los profesionales constataron lesiones en los brazos y en la cadera.



Además, tomó intervención la UFI de Género, que recibió la denuncia formal y dispuso las medidas de resguardo correspondientes, mientras la causa continúa bajo investigación judicial.





