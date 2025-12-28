Murió la actriz Brigitte Bardot a los 91 años

El mundo del espectáculo despide a Brigitte Bardot, una de las figuras más emblemáticas del cine francés. La actriz falleció a los 91 años luego de atravesar complicaciones de salud, según informó la fundación que lleva su nombre.

Bardot alcanzó fama internacional en los años 50. A lo largo de dos décadas filmó cerca de medio centenar de largometrajes y grabó más de 70 canciones, consolidándose como referente cultural de su tiempo.

Nacida en París en 1934, inició su carrera como bailarina de ballet antes de dar sus primeros pasos en el cine. Su trayectoria incluyó colaboraciones con directores como Jean-Luc Godard, Louis Malle y Jean Cocteau.

En la cúspide de su popularidad, Bardot decidió abandonar el cine en los años 70 para dedicarse por completo a la defensa de los animales. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, pionera en la lucha contra el maltrato animal y en la promoción de reformas legales en favor del bienestar de las especies.

Su legado combina el impacto artístico y cultural de una carrera que marcó al cine con el compromiso de una vida dedicada a la protección de los animales.