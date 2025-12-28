Soledad Silveyra: “Nos dice mucho la gente que nos creen”

¿Quién es quién?, dirigida por Héctor Díaz y protagonizada por Soledad Silveyra y Luis Brandoni, es uno de los grandes éxitos de 2025, que vuelve ahora en el Multitabarís (CABA) desde el 7 de enero. Hablamos con Silveyra para que nos de detalles del regreso.

—Arrancás el 2026 con teatro. ¿Hay algunos otros planes para el resto? ¿Hay algo de ficción audiovisual? Sé que está complicada la ficción audiovisual, pero por ahí...

—Sí, está complicada. Me llamaron para hacer algo. Pero al final les dije que no. No me interesaba mucho el personaje. Y mientras uno está haciendo teatro, es mejor estar tranquila. Gracias a Dios, la gente es el pan de cada día. La gente se ríe mucho con la obra. Y también se van pensando, porque es un matrimonio de 30 años que ya plantea la separación. Entonces, hay tantas mujeres identificadas. Los hombres medios hacen los tontos. O a veces se codean. Pero la verdad que es una maravilla cómo sale la obra. Estamos muy contentos y muy agradecidos a nuestro director.

—Había hablado con vos cuando estaban en la previa del estreno. La pude ir a ver la obra. Pero hay algo que funciona. Llegan al teatro y ya la gente está conectadísima.

—Sí.

—No pasa muchas veces eso.

—No, y además, ¿sabés qué? Una cosa que nos dice mucho la gente es que nos creen. Que no se nota que estamos actuando. Para nosotros es lo que debe ser. Pero para la gente es importante.

—Iban a ir a Mar de Plata, pero finalmente se quedan en el Multitabarís de la Calle Corrientes, pero, ¿qué recuerdos tenías de tus temporadas en Mar del Plata?

—Mar del Plata para mi significa mi infancia, parte de mi infancia, mi adolescencia, mi debut teatral. Yo nunca me voy a olvidar de Darío Vittori. Yo tenía problemas familiares, entonces era muy difícil que yo pueda ir a Mar del Plata. Primero que no tenía quien me cuidara. Y era menor de edad, tenía 15 años, 15 o 14. Y Darío Vittori, que fue el que me llevó, me llevó a dormir con sus hijas. Ese acto de bondad no me lo olvidaré en mi vida y mi agradecimiento a él y a Nino Fortuna Olazábal, que fueron tan solidarios conmigo, que me querían tener a toda costa. Y bueno, me llevó a vivir con las chicas.

—¿Y de esa manera convenció a tu familia para que pudieras ir? ¿Si no era no ir?

—No, no porque me dijeran que no, porque yo además bancaba la casa. Era no porque no tenía posibilidad mi abuela de acompañarme. Entonces me llevó Darío a su casa. Así que yo viví dos actos solidarios. Ese y Marta González también en otra temporada me tuvo en su casa un tiempo. Y después otro acto solidario maravilloso fue el espectáculo de China Zorrilla, Arlequino que China dirigía a Ulises Dumont. Y arrancó y no les iba bien. Y entonces decidimos juntarnos un grupete, un grupete que era un flor de grupete, porque estaba Nuria Espert haciendo Yerma. Estaba Antonio Gades con toda su compañía. Estaban Les Luthiers, que se movió horrores, Susana Rinaldi, éramos varios y decidimos apoyar Arlequino. Entonces todos decíamos al final de la función no dejen de ver Arlequino. Hicimos una conferencia de prensa. Fue impresionante la movida que hicimos. Y lo que más me emociona del cuento es que cuando a mí me pasaban el bordereaux que había hecho, antes que mi bordereaux pedía el de Arlequino. Porque si Arlequino nos ganaba yo estaba feliz. Porque quería decir que esa movida había sido maravillosa. Había funcionado. Y así fue.