El descuido familiar del Chino Darín y Úrsula Corberó

En las últimas horas, una publicación de Clara Darín, hija menor de Ricardo Darín, generó revuelo al dejar entrever, de manera involuntaria, un posible dato sobre el embarazo que atraviesan Chino Darín y Úrsula Corberó.

Esta semana, la joven compartió en su feed un álbum titulado “Una semana bien confusa”, con varias postales de sus últimos días.

Pero fue la décima imagen la que llamó la atención: se trataba de un body para bebé en tono gris, con una tierna estampa de una tortuga acompañada por un pequeño pájaro.

Muchos interpretaron el color como una posible señal de que Úrsula y el Chino estarían esperando un varón.

Cabe recordar que fue en septiembre cuando Úrsula Corberó anunció públicamente su embarazo. Lo hizo con una imagen íntima, mostrando su pancita y acompañándola con una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”. Desde entonces, la pareja eligió transitar este momento con bajo perfil y sin revelar el sexo del bebé.