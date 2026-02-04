Se conoció el tráiler de la biopic de Michael Jackson

Los seguidores de Michael Jackson ya pueden echarle el primer vistazo a Michael, el ambicioso biopic que recorrerá la vida y la carrera del Rey del Pop y que llegará a los cines de todo el mundo el 24 de abril.

La historia cinematográfica repasará tanto el ascenso fulgurante de Jackson como sus comienzos en los Jackson Five, deteniéndose en los sacrificios, tensiones y desafíos que marcaron su trayectoria.

El sobrino del icónico cantante, Jaafar Jackson, interpretará a Michael Jackson adulto en su primera experiencia en la pantalla grande.

A medida que avanza el adelanto, la narrativa se concentra en un momento bisagra de su carrera: la decisión de iniciar su camino como solista.

Aparecen las recreaciones de estudios de grabación, sus coreografías icónicas y los conciertos multitudinarios que anticipan el surgimiento de un artista capaz de redefinir la música pop, la danza y el espectáculo a escala global.

El patriarca de la familia, Joe Jackson, será interpretado por el nominado al Oscar Colman Domingo. El productor Graham King destacó su versatilidad y la importancia de contar con un actor de su calibre para este papel fundamental.

Dirigida por Antoine Fuqua y con guión de John Logan, Michael cuenta con la producción de Graham King, responsable de Bohemian Rhapsody. El elenco también incluye a Nia Long como Katherine Jackson, a Miles Teller como John Branca, Kat Graham como Diana Ross y Kendrick Sampson como Quincy Jones.

Aunque la película ya fue filmada en su totalidad, la producción decidió revelar el tráiler final antes del estreno oficial para aumentar el interés y la expectativa entre los fans de Jackson.

Con estreno previsto para el 23 de abril de 2026 en la Argentina, el lanzamiento del tráiler final marca el inicio de la cuenta regresiva para una de las películas más esperadas del año.