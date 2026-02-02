La Plata será escenario de una jornada clave en la recta final de FMS Argentina

La ciudad se prepara para vivir una tarde cargada de adrenalina y rimas al límite: FMS Argentina, la competencia de freestyle más grande y relevante del país, llega a La Plata con una fecha determinante en la definición del campeonato. El viernes 13 de febrero, en el Teatro Ópera La Plata será sede de la cuarta y penúltima jornada de la temporada 7, en un evento donde cada batalla puede ser decisiva.

Con solo dos fechas por delante, la liga entra en su etapa más intensa y el panorama está más abierto que nunca. Stuart, Teorema y Dybbuk llegan como los principales candidatos al título, pero la paridad de esta temporada mantiene la expectativa al máximo: todavía hay margen para sorpresas, cambios en la tabla y un cierre que promete ser épico.

La tensión también se siente fuerte en la parte baja de la clasificación. Abel, Sophia y Facu HDR se juegan puntos vitales para sostener sus posibilidades y evitar complicaciones de cara al desenlace del torneo. En esta instancia no hay margen de error: cada round vale oro y el destino de la liga puede definirse en detalles.

Aunque los cruces aún no fueron anunciados, el line up reúne a los protagonistas que vienen elevando el nivel jornada tras jornada en una de las temporadas más competitivas de la historia de FMS Argentina: Stuart, Teorema, Dybbuk, MP, Mecha, Exe, Replik, Abel, Sophia y Facu HDR. Una combinación explosiva de experiencia, talento joven y estilos contrastantes que garantiza un espectáculo de máxima intensidad, con el público platense como testigo privilegiado.

Más que una fecha, esta jornada se presenta como un verdadero punto de inflexión: puede dejar un campeonato prácticamente definido o abrir el juego por completo rumbo a una última fecha inolvidable. La cuenta atrás ya comenzó y FMS Argentina entra en su fase más decisiva.

Entradas disponibles en livepass.com.ar

4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

Produce: Gonna Go