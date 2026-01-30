La nueva película que Santiago Mitre prepara para Netflix

Tras el éxito de Argentina, 1985, Netflix anunció una nueva película de Santiago Mitre protagonizada por Verónica Llinás y Peter Lanzani, y escrita por Mitre y Mariano Llinás.

“Protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, se viene un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que reclamaban por sus familiares detenidos, y que devino en una resistencia civil inédita en la historia argentina”, comunicó Netflix en sus redes sociales.

Producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto, sobre el cual señaló: “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”.

Peter Lanzani, que protagonizó Argentina, 1985 junto a Ricardo Darín, ahora se pone en la piel de uno de los personajes más oscuros de su carrera, destacó: “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”.

“Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”, expresó Verónica Llinás sobre el desafío de interpretar a una madre en busca de su hijo.