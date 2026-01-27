Leonardo Sbaraglia brilla en Los días perfectos

¿Quién no desea volver a vivir esos días en donde la existencia se sentía plena y la felicidad posible? Basada en una novela del escritor español Jacobo Bergareche, Los días perfectos es una historia sobre el amor y el desamor a partir de la lectura de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter.

Las misivas desencadenan en el protagonista una cadena de reflexiones sobre el paso del tiempo. Adaptada y dirigida por Daniel Veronese, interpreta un que hace reflexionar el matrimonio, los vínculos, las rupturas y el futuro cercano.

La obra se estrenó el 9 de enero último en el Teatro Cervantes en la emblemática sala María Guerrero donde el gran actor argentino reafirma su merecido lugar en la cultura popular tras 40 años de trayectoria. La función se presenta en Buenos Aires de miércoles a domingos hasta el 1 de febrero.

Una historia apasionante

A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el personaje decide dar una revisión a su matrimonio; repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

Sbaraglia se sumerge en un relato íntimo sobre el tiempo, el amor y aquello que, aun transformándose, deja huella.

“Los días perfectos” tiene diseño de iluminación de Ariel Ponce, diseño de escenografía y vídeo-proyección de Alberto Negrín, musicalización de Daniel Veronese y programación de vídeo Nicolás Matías Marino. La producción ejecutiva es de Chiara Alessi, la asesoría artística de María Figueras y Julieta Novarro y la producción general de Julieta Novarro.