Robin Wright: “No necesitamos aislarnos solo con nuestra gente, incorporemos todas las demás culturas”

La Novia, de Prime Video, dirigida, protagonizada y producida por Robin Wright, fue uno de los grandes sucesos de 2025. Nominada al Globo de Oro en la categoría mejor actriz, hablamos con ella en exclusiva para Argentina para saber más del éxito del show y de la serie.

—Tenes una larga carrera, si la Robin que ahora representa esta serie de televisión quiere volver a sus inicios de carrera, me gustaría que le dieras algún consejo…

—¿Qué consejo le daría a la joven Robin? Me acaban de hacer esta pregunta. Y creo que esta va a ser mi respuesta habitual, que es: no tengas miedo. Porque cuando eres joven, es normal tener miedo. Porque es lo desconocido. No sabes cómo va a ser, cuál será el resultado. Eres tímido porque nunca lo hiciste. Y creo que si simplemente lo haces y fracasas, cometes un error, aprendes de ello. Y te volves más fuerte. Eso es lo que le diría a mi yo más joven. Simplemente hazlo. Y si fracasas, que así sea. Levántate y volvé a intentarlo.

—Con La Novia regresas a la televisión después de un tiempo, ¿qué viste en esta historia que te hizo decir que sí?

—No lo sé, porque la gente está tan alejada de los programas de televisión. Fue más por el aspecto subjetivo de la perspectiva del programa. Y todos hacemos eso, ¿verdad? Estamos en una fiesta, en una cena, y decís: «Oh, esa persona me miró mal, me echó una mirada». Y tu amigo podría estar a tu lado diciendo: «No, te estaba sonriendo. Le estaba mirando mal a la otra persona». Así que creo que todos podemos identificarnos con eso, con cómo lo viste vos frente a cómo lo interpretó esa persona. Es muy subjetivo. ¿Verdad? Tal y como lo recibiste. Y esa es básicamente la base de esta serie. La verdad se encuentra en algún punto intermedio, y es el público quien debe determinarla. ¿Cuál es la verdad? ¿Era la versión de Laura o la de Cherry? Eso es lo que me atrajo de la historia.

—¿Cómo has visto cambiar la industria en cuanto a la representación de las mujeres en la pantalla?

—Creo que definitivamente ha progresado, ya que se ven más historias protagonizadas por mujeres en primer plano y más directoras. Pero diría que es un buen progreso para cualquiera a nivel internacional. No se trata solo de hombres y mujeres. Se trata de mujeres y hombres de todo el mundo. Empecemos a darles más protagonismo en lugar de aislarlos en Hollywood, por ejemplo. No necesitamos aislarnos solo con nuestra gente. Incorporemos todas las demás culturas, las demás voces y las demás psicologías, y escuchemos esas historias y amplifiquemos la publicidad cuando haya una gran historia. Porque hay grandes historias en todo el mundo. Y creo que definitivamente ha habido...sin duda, un resurgimiento. Desde que las mujeres empezaron a hablar de la igualdad femenina y de cobrar lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo, todo eso sigue siendo una lucha. Sigue siendo una lucha. Y seguiremos luchando. Pero creo que, en cuanto al contenido, queremos escuchar la historia de todos. Así que abramos el campo de juego y seamos testigos.