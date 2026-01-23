Germán “Tripa” Tripel se suma a homenaje a Queen

Opera Prima Rock presenta Killer Queen, en Origami Eventos (CABA) con cinco únicas funciones los días 30 y 31 de enero y 6, 7, 8 de febrero. Germán “Tripa” Tripel será parte del espectáculo y adelantó el espectáculo. “Es un show que tiene una carga emocional bastante grande. Son 45 años que se cumple de la venida de Queen a la Argentina y justo estamos haciendo este espectáculo. Y yo hago un segmento, me puse el título de host. La gente que viene al meet and greet puede comer y tomar. Y puede ver una memorabilia exclusiva de Queen. Mi vieja escuchaba mucho Queen, la última imagen de chico con ella, era que limpiaba la casa con el video I Want to Break Free. Uno de los primeros discos en casa fue el Greatest Hits. Yo escuchaba mucho Guns N' Roses, pero después el tributo a Freddy Mercury cuando murió en el ’91, y se me expandió el cerebro, y pensé Tengo que escuchar más Queen”, cuenta a Hoy en exclusiva.