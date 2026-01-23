Germán “Tripa” Tripel se suma a homenaje a Queen
El artista se une a Killer Queen, tributo que celebra los 45 años de la visita de la banda.
Opera Prima Rock presenta Killer Queen, en Origami Eventos (CABA) con cinco únicas funciones los días 30 y 31 de enero y 6, 7, 8 de febrero. Germán “Tripa” Tripel será parte del espectáculo y adelantó el espectáculo. “Es un show que tiene una carga emocional bastante grande. Son 45 años que se cumple de la venida de Queen a la Argentina y justo estamos haciendo este espectáculo. Y yo hago un segmento, me puse el título de host. La gente que viene al meet and greet puede comer y tomar. Y puede ver una memorabilia exclusiva de Queen. Mi vieja escuchaba mucho Queen, la última imagen de chico con ella, era que limpiaba la casa con el video I Want to Break Free. Uno de los primeros discos en casa fue el Greatest Hits. Yo escuchaba mucho Guns N' Roses, pero después el tributo a Freddy Mercury cuando murió en el ’91, y se me expandió el cerebro, y pensé Tengo que escuchar más Queen”, cuenta a Hoy en exclusiva.