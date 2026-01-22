Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux y Gustavo Hernández Ibáñez adelantan El Susurro

El Susurro, de Gustavo Hernández, protagonizada por Luciano Cáceres y Marcelo Michinaux, llega a las salas tras un paso triunfal por diversos festivales. Hablamos con el trío para saber detalles de la película y el rodaje.

—Cuéntenme un poco las sensaciones de finalmente mostrar la película al público, porque vienen haciendo un recorrido muy lindo por festivales, premiada…

—Gustavo Hernández: Bueno, es el momento más lindo. También te pone nervioso. Porque es un trabajo de muchos años. Desde la primera escritura del guión. O sea, se escribe un guión, pero esa versión nunca se hace. Esa versión va mutando. Como va mutando la película, va mutando el guión en muchas versiones. Hasta que se madura y empieza en lo que es la preproducción, el rodaje, después la posproducción. Y después el lanzamiento, que es compartir todo este trabajo, todo lo que pasamos, las buenas, las malas. Abrirla del público. Y que el público, ojalá que la abrace, como nosotros queremos esta película. Pero nada, estamos súper orgullosos, la verdad. Esta es mi sexta película, pero es una película que en lo personal es muy mía. O sea, por vivencias mías. Yo la otra vez estaba contando, no me quiero explayar mucho, pero estaba contando que cuando termino con ese guión, mi padre entra en coma. Y como somos seis hermanos, nos dejaban pasar de a cinco minutos a hablarle. Estaba en coma. O sea, todos cinco minutos, cada hermano. Y yo le iba contando la película. Ya terminó el guión, y le iba contando de qué se trataba esta película. Mi padre siempre estaba muy atento a lo que estaba haciendo. Y cuando terminé de contarle, falleció. Al quinto día, falleció. Entonces, también, mi familia, todavía no la vio, somos una familia muy grande, muchos hermanos, y están todos muy expectantes de qué cosas de nosotros, de nuestras niñez, de nuestra hermandad, hay puesto ahí. Y no solamente en escena, sino hay un corazón metido ahí. Entonces la veo como muy íntima.

—Luciano Cáceres: Es eso, la película. La película tiene todo lo que tiene el padre, la hermana, la estrella, el hermoso Marcelo, y te va a llevar a lugares emocionales que no esperás. Es una recreativa con muchas expectativas. Un fuerte aval por lo que está pasando en los festivales, como hoy dijiste, que ya está ganando premios, que eso es muy ambicioso, acercar con tiempo la producción, y este público re vidente de cine y género que está teniendo este momento en la Argentina, Uruguay, que esperamos que acompañe la película en el estreno.

—Marcelo, nueva película de terror. ¿No te da miedo?

—Marcelo Michinaux: No, no.

—¿Nada?

—MM: No, lo contrario. Lo contrario. En verdad no me va a dar miedo. Yo la paso súper bien en el set.

—LC: De verdad se lo ve disfrutar mucho. Y después, en lo personal, muy agradecido a todo el equipo, y ver la pasión de Gus. Es un gigante, pero es un niño, y está divirtiéndose con cositas que pasa, y enojándose mucho cuando las cosas no pasan, pero muy apasionado, y es un gran conductor. Y eso lo representa la película. La película que está sostenida emocionalmente.