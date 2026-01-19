Murió a los 93 años Valentino, el “emperador de la moda” italiana

El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, ícono indiscutido de la alta costura y conocido mundialmente como Valentino, falleció este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de un comunicado difundido en Instagram.

“Valentino falleció tranquilamente en su casa, rodeado del amor de su familia”, señaló la entidad, que también confirmó que el creador será velado entre el 21 y el 22 de enero en la histórica Piazza Mignanelli, en el centro de la capital italiana. El funeral se realizará el día siguiente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

Nacido en Voghera en 1932, Valentino mostró desde muy joven una marcada vocación por la moda. A los 17 años se trasladó a París para formarse en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, donde perfeccionó su talento antes de trabajar junto a grandes maestros como Jacques Fath, Cristóbal Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche.

Fundador de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo, construyó un estilo inconfundible asociado a la elegancia, el lujo y el célebre “rojo Valentino”, que se convirtió en su sello distintivo. A lo largo de su carrera vistió a reinas, primeras damas, actrices y celebridades internacionales, entre ellas Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Considerado una de las figuras más influyentes del siglo XX en el universo de la alta costura, Valentino deja un legado que marcó generaciones y lo consagró como el “emperador de la moda”.